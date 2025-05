So backst du den besten Erdbeerkuchen der Welt

Man kann von der französischen Küche halten, was man möchte, doch eines ist nicht zu bestreiten: Die Patisserie hat es in sich. Aus ihr stammen Klassiker wie Eclairs, Croissants und buttriger Mürbeteig. Auch fruchtige Tartes sind eines ihrer Aushängeschilder. So wie diese Tarte aux Fraises, eine französische Erdbeer-Tarte. Wie du sie machst, erfährst du hier.

Französische Erdbeer-Tarte: Genieße den Frühling

Die Erdbeerzeit ist da und wenn es nach mir ginge, könnte ich die roten Früchte jeden Tag essen. Wenn ich diesen Gedanken habe, fällt mir meist im nächsten Moment ein, dass ich ja erwachsen bin und mein eigenes Geld verdiene. Dann mache ich mich auf den Weg zum nächsten Erdbeerhäuschen, kaufe mir eine Schale und nasche fröhlich vor mich hin. Doch nicht nur pur liebe ich die Früchte, auch als Kuchen sind sie hervorragend. In meiner Familie machten wir daher häufig diese französische Erdbeer-Tarte.

Beziehungsweise eine Variante dieser französischen Erdbeer-Tarte. Denn wir verwendeten einen fertigen Biskuitboden. Da ich mittlerweile nicht mehr der größte Fan von eiigen Teigen bin, ziehe ich knusprigen Mürbeteig vor. Außerdem punktet die Tarte mit einer crème pâtissière, einer puddingartigen Konditorencreme mit Vanille.

Diese kann perfekt zubereitet werden, während der Mürbeteigboden im Ofen knusprig aufbackt. Auf dem Pudding landen dann die schönsten Erdbeeren, die dein Schälchen zu bieten hat. Danach kannst du ganz für dich entscheiden, wie du weiter vorgehst: Magst du einen Extraglanz, versehe die französische Erdbeer-Tarte mit einem klaren Tortenguss. Aber auch ohne ist sie hübsch anzusehen.

Und wie sie erst schmeckt! Ein Bissen und du weißt, warum die Erdbeerzeit die schönste Zeit im Jahr ist. Die französische Erdbeer-Tarte kombiniert geschickt knusprigen Teig, cremigen Pudding und fruchtig-süße Erdbeeren und verwöhnt dich mit einem Frühlingsgenuss der besonderen Art.

Französische Erdbeer-Tarte Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Wartezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (die gibt es z.B. hier 🛒 1 Tarteform (28 cm Durchmesser) Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 250 g Weizenmehl Type 550

125 g Butter

60 g Zucker

1 Prise Salz

50 ml Eiswasser Für die Füllung: 1 Vanilleschote

250 ml Milch

30 g Weizenmehl Type 405

1 Eigelb

40 g Zucker Außerdem: 500 g Erdbeeren

1 Pck. Tortenguss optional Zubereitung Knete aus Mehl, Butter, Zucker Salz und dem Eiswasser rasch einen Mürbeteig. Forme ihn zu einer Kugel und stelle ihn 30 Minuten lang kalt.

Bereite in der Zwischenzeit die Konditorencreme vor. Kratze dafür die Vanilleschote aus und koche Milch mit dem Mark und der Schote auf.

Verrühre in einer separaten Schale das Mehl mit dem Eigelb und dem Zucker. Gieße nun nach und nach die heiße Vanillemilch dazu. Dabei immer gut rühren, damit sich keine Klümpchen bilden.

Gieße die Mischung wieder in den Topf und koche alles auf, bis die Masse andickt. Decke sie mit einer Frischhaltefolie ab und lass sie abkühlen.

In der Zwischenzeit rolle den Mürbeteig aus und heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege den Teig in eine Tarteform und stich den Teig wiederholt ein. Backe ihn etwa 20 Minuten knusprig. Lass den Boden abkühlen.

Rühre den abgekühlten Pudding noch einmal durch und verteile ihn auf dem Mürbeteigboden.

Halbiere die Erdbeeren und verteile sie auf dem Pudding.

Wenn du magst, kannst du nun den Tortenguss anrühren und auf den Früchten verteilen und fest werden lassen.

