Herzhafter Frühstücksburger mit Rührei und Avocado: Fastfood am Morgen

Gib Olivenöl in eine Pfanne, füge die Zwiebelringe dazu und brate alles auf mittlerer Stufe an, bis die Zwiebeln glasig sind. Wer mag, gibt noch 1/2 TL Honig dazu, so werden die Zwiebeln karamellisiert und bekommen eine süße Note. Nimm die Zwiebeln aus der Pfanne und stelle sie beiseite.