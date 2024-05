Galette mit Schinken und Käse: gesundes Frühstück aus der Bretagne

Der französischen Bretagne haben wir eine besonders leckere Frühstücksidee zu verdanken: Galette! Mit Schinken und Käse kannst du die Pfannkuchen schön herzhaft verputzen und so für einen guten Start in den Tag sorgen. Das Buchweizenmehl versorgt dich außerdem mit jeder Menge Vitaminen und Mineralien.

Galette mit Schinken und Käse: leckerer Start in den Tag

Was ist eine Galette? Wie der elegante Name schon vermuten lässt, handelt es sich um einen französischen Pfannkuchen, der ursprünglich aus der Bretagne kommt. Passend zum herben Klima der rauen Atlantikküste werden Galette mit Buchweizenmehl zubereitet. Das verleiht dem Pfannkuchen einen herzhaft nussigen, leicht bitteren Geschmack. Crêpe werden im Gegensatz dazu aus Getreidemehl hergestellt.

Der anspruchslose Buchweizen ist kein Getreide, obwohl der Name dies vermuten lässt. Es gehört zu den Knöterichgewächsen und steckt voller Mineralien wie Magnesium, Kalium und Eisen. Es ist glutenfrei und daher gut verträglich. Ein hoher Anteil an Vitamin E macht Buchweizen zu einem Beschützer deiner Zellen vor freien Radikalen. Außerdem enthält er eine gute Portion Eiweiß, was ihn nicht nur für Fitnessfreunde interessant macht. Schinken und Käse, in diesem Rezept verwenden wir Emmentaler, erhöhen den Eiweißanteil zusätzlich.

Daher sorgt eine Galette mit Schinken und Käse für den idealen Start in den Tag. Wer proteinreich frühstückt, befeuert nicht nur den Muskelaufbau, sondern sorgt für eine langanhaltende Sättigung. Das dafür benötigte Buchweizenmehl kannst du im gut sortierten Supermarkt oder in der Regel auch in einer Drogerie mit einer Bio-Abteilung kaufen.

Bedenke, dass du für die Zubereitung deiner Galette mit Schinken und Käse etwas Zeit einplanen musst, damit der Teig quellen kann. Am besten bereitest du ihn am Vortag zu und lässt ihn nachts im Kühlschrank stehen.

Die Zubereitung der Galette mit Schinken und Käse verläuft ganz einfach und so, wie du es von Pfannkuchen kennst. Einfach eine Schöpfkelle des Teiges in eine beschichtete Pfanne geben und ausbacken. Du musst sie aber nicht wenden. Kurz bevor die Galette fertig ausgebacken ist, gibst du den Käse dazu, damit er schön schmelzen kann. Fertig ist das nährstoffreiche Frühstück!

Beim Belag deiner Galette kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Du könntest zum Beispiel etwas Salat und Tomaten dazu essen, das bringt neben Vitaminen schöne Farbtupfer ins Spiel. Oder aber du probierst unsere Spargel-Galette! Und wenn du auf den Geschmack gekommen bist, Buchweizen zum Frühstück zu verputzen, empfehle ich dir den leckeren Buchweizenbrei mit Obst! Und unser Erdbeer-Mandel-Porridge schmeckt auch super.