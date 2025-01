Diese gefüllte Süßkartoffel mit Tahinisoße ist ein Fest für die Sinne

Mit diesem Rezept für gefüllte Süßkartoffel mit Tahinisoße wirst du garantiert Eindruck machen. Dieses Gericht vereint eine harmonische Kombination verschiedener Aromen und ist nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein Highlight. Davon wirst am Ende nicht nur du schwärmen.

Diese gefüllte Süßkartoffel mit Tahinisoße ist die Mühe wert

Süßkartoffeln gehören mittlerweile zu meinen liebsten Gemüsesorten. Zugegeben: Bis vor einigen Jahren, vor dem großen Süßkartoffelhype, hatte ich die süßen Knollen noch nicht auf meinem Teller. Aber seitdem ich sie das erste Mal gegessen habe, probiere ich immer wieder neue Zubereitungsformen. Und dieses Rezept ist auf einem guten Weg, ein neuer Favorit zu werden.

Diese gefüllte Süßkartoffel mit Tahinisoße wird dich garantiert begeistern und lange satt machen. Aus dem Inneren der Kartoffeln entsteht eine Masse für Süßkartoffelfalafel, die anschließend nochmals mit den Kartoffeln gebacken wird. Die herrlich süß-herzhafte Mischung wird perfekt durch die dezent bitter-nussige Tahinisoße sowie die säuerlich-fruchtigen Granatapfelkerne ergänzt. Eine Zubereitung, die nicht nur eine herrliche Symphonie für deine Geschmacksknospen ist, sondern auch auf deinem Teller wunderschön aussieht.

Natürlich ist das kein Rezept, das du mal eben schnell in 30 Minuten zubereitet hast, aber die investierte Zeit lohnt sich. Außerdem kannst du recht viel nebenbei erledigen. Während die Kartoffeln im Ofen garen, kannst du schon einmal die anderen Zutaten für die Falafelfüllung vorbereiten. Pack diese einfach in einen Standmixer 🛒, während die Kartoffeln noch im Ofen backen. Und wenn das erledigt ist, kannst du dich auch schon um die Soße kümmern. Falls die Kartoffeln dann immer noch nicht fertig oder schon wieder im Ofen sind, kannst du dich um die Granatapfelkerne kümmern – vorausgesetzt, du hast einen frischen Granatapfel gekauft. Am Ende wird nur noch garniert und dann kannst du es dir und deinen Gästen schmecken lassen.

