Herrlich bunt und lecker: gegrillter Lachs mit Mango-Salsa

„Das Auge isst mit!“ Dieser Spruch gilt in jedem Fall für unser Rezept für gegrillter Lachs mit Mango-Salsa. Die leuchtenden Farben der gelben Mango, roten Paprika, lila Zwiebel und der grünen Kräuter auf frisch gegrillten Lachsfilets bereiten beim Anrichten richtig Freude. Das perfekte Gericht, wenn du Gäste hast oder dir selbst im Alltag eine Portion Genuss und Freude schenken möchtest.

Gegrillter Lachs mit Mango-Salsa: frisch, einfach, unwiderstehlich

Frische Zutaten und harmonische Aromen sorgen dafür, dass du dich in dieses Rezept verlieben wirst. Beginnen wir mit dem Lachs. Perfekt gegrillt, bekommt er eine knusprige Außenschicht, während er innen saftig und zart bleibt. Sein leicht buttriger Geschmack passt ideal zu frischen, leicht süßen Beilagen.

Der heimliche Star des Gerichts ist aber die Mango-Salsa. Mit ihrer Kombination aus süßer Mango, knackiger Paprika und würziger Zwiebel, spritzigem Limettensaft und aromatischem Koriander und Minze löst sie eine Geschmacksexplosion auf deiner Zunge aus. Der süß-säuerliche Kontrast ergänzt den Lachs perfekt.

Dazu servieren wir Reis. Sein sanfter, nussiger Geschmack ist die ideale Begleitung zu den intensiven Aromen von Lachs und Salsa. Noch dazu lockert seine leichte, körnige Struktur das gesamte Gericht auf, ohne dabei zu schwer zu wirken. Der Trick ist, ihn genau richtig zu kochen: locker, aber nicht trocken, sodass er die Aromen der anderen Komponenten nochmals hervorhebt.

Das Beste an gegrillter Lachs mit Mango-Salsa: Die Zubereitung ist herrlich unkompliziert. Während der Reis ganz entspannt vor sich hin köchelt, bereitest du in wenigen Minuten die Mango-Salsa zu. Anschließend brätst du den Lachs an und in 30 Minuten steht das farbenfrohe, köstliche Essen auf dem Tisch.

Das Zusammenspiel der drei Bestandteile macht das Essen so besonders. Dieses Rezept ist nicht nur ein Highlight für Sommertage, sondern kann in jeder Jahreszeit ein bisschen Sonne auf den Tisch zaubern!

Gegrillter Lachs mit Mango-Salsa Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Basmati-Reis

1 Mango

1 rote Paprika

1 rote Zwiebel

1 Limette

2 Handvoll Koriander

1 Handvoll Minze

Salz und Pfeffer

4 Lachsfilets

2 EL Rapsöl Zubereitung Koche den Basmati-Reis nach Packungsanweisung, bis er schön locker ist.

Schäle die Mango und würfle sie klein. Wasche die rote Paprika und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie klein.

Fülle das Obst und Gemüse in eine Schüssel. Presse die Limette aus und und gib den Saft dazu. Wasche den Koriander und die Minze, schüttle sie trocken und schneide sie klein. Mische auch die Kräuter unter die Salsa und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Bereite jetzt den Lachs vor. Tupfe die Filets trocken, reibe sie leicht mit Salz und Pfeffer ein und bestreiche sie dünn mit Rapsöl. Erhitze eine Grillpfanne oder den Grill und grille die Lachsstücke bei mittlerer bis hoher Hitze von beiden Seiten, bis sie außen leicht kross und innen saftig sind. Das dauert pro Seite etwa 3-4 Minuten, je nach Dicke der Filets.

Während der Lachs gart, lockerst du den Reis mit einer Gabel auf und richtest ihn auf den Tellern an. Gib dann einen großzügigen Löffel Mango-Salsa daneben und lege ein frisch gegrilltes Lachsfilet dazu. Wenn du magst, kannst du den Teller noch mit etwas gehacktem Koriander garnieren. Viel Spaß beim Genießen!

