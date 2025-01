Dieses vegane Gemüsecurry mit Tofu ist der Star zum Veganuary

Dieses Jahr zelebrieren wir den Veganuary mit einer Extraportion Gemüse. Der vegane Monat eignet sich hervorragend dazu, neue Geschmackskombinationen auszuprobieren und Gerichte zu entdecken, die du so vielleicht noch nie gegessen hast. Gemüsecurry mit Tofu könnte eines davon sein, denn wir verwenden für seine Zubereitung kein Currypulver, sondern eine eigene Mischung. Probiere dieses tolle Rezept direkt aus und erweitere deinen Horizont!

Gemüsecurry mit Tofu: frisch-gesunder Genuss

Es ist Veganuary! Seit 2015 wird im Monat Januar die vegane Ernährung zelebriert und mit Aktionen und Rezepten auch bisher unerfahrenen angepriesen. Da machen wir nur zu gerne mit und kochen ein Gemüsecurry mit Tofu. Denn vegane Ernährung ist nicht nur gesund, sie schützt auch noch das Klima und sichert Tierwohl. Gleichzeitig ist die vegane Küche unheimlich vielseitig und hat die ein oder andere Überraschung zu bieten.

Unsere Überraschung heute: Tofu schmeckt viel besser als sein Ruf es verlauten lässt. Viele Kritiker und Kritikerinnen sind der Ansicht, das Lebensmittel aus Sojabohnen schmecke nach nichts. Und tatsächlich ist sein Geschmack sehr mild. Aber das ist keineswegs etwas Schlechtes, vielmehr bietet der auch „Bohnenquark“ genannte Tofu eine hervorragende Basis für allerlei Gewürze und Zubereitungsarten. Nebenbei versorgt er dich ganz heimlich mit ordentlich Proteinen, die dein Körper immer gut gebrauchen kann. Toll, nicht wahr?

Im Falle dieses Gemüsecurrys mit Tofu brauchst du festen Tofu, den du in jedem Supermarkt bekommst. Wälze diesen in Gewürzen und lass diese gut einziehen. Dann schmorst du ihn 🛒 mit allerlei Gemüsesorten, die du gerade so herumliegen hast. Lecker sind zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Pilze, Paprika und Bohnen. So versorgt dich dieses leckere vegane Gericht nicht nur mit gutem Geschmack, sondern auch gesunden Ballaststoffen und Proteinen. Was will man mehr?

Probiere weitere, leckere Curry-Rezepte, die dir die Wintertage verkürzen! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zucchini-Curry oder einem Blumenkohl-Curry aus dem Ofen? Ganz besonders cremig schmeckt unser schnelles Erdnuss-Curry.

Gemüsecurry mit Tofu Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Koriandersaat

1/2 TL Kreuzkümmelsamen

4 Kardamomkapseln

2 Nelken

1/2 TL Pfefferkörner

1 TL Kurkuma

200 g fester Tofu

3 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer ca 4 cm

1 Stange Zitronengras

2 gelbe Zwiebeln

300 g Brokkoli

250 g Blumenkohl

100 g Champignons

150 g rote Paprika

1 rote Chili optional

3 EL Speiseöl

100 g Erbsen tiefgekühlt

250 ml Kokosmilch

Salz Zubereitung Röste Koriander, Kreuzkümmel, Kardamom, Nelken und Pfefferkörner in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie duften. Zerstoße die Gewürze in einem Mörser und vermische sie mit dem Kurkuma.

Würfele den Tofu und reibe ihn mit den Gewürzen ein.

Schäle und putze Aromaten und Gemüse.

Hacke Knoblauch, Ingwer und Zitronengras fein. Schneide die Zwiebeln in Streifen. Teile Blumenkohl und Brokkoli in Röschen. Schneide die Pilze längs in Scheiben und Paprika und Chili in Ringe.

Erhitze das Speiseöl in einem Topf und brate bei geringer Temperatur Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer an. Gib dann den Tofu dazu.

Füge zum Schluss das Gemüse hinzu und mische alles gut durch. Lösch mit Kokosmilch ab und füge außerdem einen Schluck Wasser hinzu, wenn dir das Curry zu trocken erscheint.

Gare das Curry, bis alles gar ist und schmecke mit Salz ab. Serviere das Curry mit Reis oder Naan.

