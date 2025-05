Diesen würzig-süßen Blumenkohl willst du immer wieder essen

So köstlich hast du Blumenkohl garantiert noch nie gegessen. General Tso’s Blumenkohl ist eine schmackhafte Abwandlung des, besonders in der amerikanisch-chinesischen Küche beliebten „General Tso’s Chicken“. Wie auch beim Originalrezept sorgt die Soße für ein umwerfend gutes Geschmackserlebnis. Probiere es gleich aus!

General Tso’s Blumenkohl: ein Klassiker neu gedacht

Beim Namen des Rezeptes könnte man fast vermuten, dass eine Erklärung dazu recht simpel sein sollte. Doch trotz seiner Popularität, vor allem im amerikanischen Raum, ist die Frage, wie es zu dem Namen gekommen ist, gar nicht so einfach. Und auch mit General Tso hat es vermutlich eher weniger zu tun.

General Tso’s Chicken ist ein klassischerweise ein süß-scharf frittiertes Hähnchengericht, das hauptsächlich in chinesisch-amerikanischen Restaurants angeboten wird. Der Name stammt vom chinesischen General Zuo Zongtang, der im 19. Jahrhundert lebte. Angeblich soll er ein eintöniges Hühnchen-Reis-Gericht immer wieder kreativ abgewandelt haben, um die Moral seiner Männer zu heben.

Der Name für die heute bekannte Mahlzeit hat jedoch eine etwas kompliziertere Geschichte. Er entstand irgendwann in den 70ern und gleich zwei Köche beanspruchten, das Gericht erfunden zu haben. Auf der einen Seite stand Peng Chan-kuei. Dieser behauptete, es erstmals 1952 für ein Staatsbankett in Taiwan serviert zu haben. Erst später, als er 1973 ein Restaurant in New York eröffnete, bot er es angeblich unter dem heutigen Namen an.

Auf der anderen Seite des Erfinderstreits stand T.T. Wang, ebenfalls ein chinesischer Koch, der es bereits 1972 unter dem Namen „General Ching’s Chicken“ verkauft haben will. Auf ihn geht wohl die Art und Weise, wie General To’s Chicken zubereitet wird, zurück. Wo auch immer es letztendlich seinen Ursprung hat, ist unstrittig, dass es ein Gericht mit Erfolg ist, das auch in veganer Variante als General Tso’s Blumenkohl überzeugt.

General Tso’s Blumenkohl Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Reis z.B. Basmati- oder Jasminreis

1 Blumenkohl etwa 800 g

2 EL neutrales Pflanzenöl

2 EL Speisestärke

2 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Bund Koriander optional Für die Soße: 180 ml Sojasoße

180 ml Wasser

3 EL Zucker

2 EL Speisestärke

2 EL Reisessig

1 TL Sesamöl

Sesamkörner optional, nach Geschmack Zubereitung Bereite den Reis nach den Packungsangaben im Topf oder Reiskocher zu. Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne währenddessen die Röschen vom Blumenkohl ab. Benetze sie in einer Schüssel mit dem Öl und anschließend gleichmäßig mit der Speisestärke.

Verteile den Blumenkohl auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech und gib ihn für 25 Minuten in den Backofen. Wende ihn nach der Hälfte der Zeit einmal.

Putze währenddessen die Frühlingszwiebeln und schneide 🛒 sie in feine Ringe. Ziehe die Knoblauchzehen ab und hacke sie gründlich klein.

Wasche den Koriander und schneide ihn klein.

Gib die Zutaten für die Soße in einen kleinen Topf und verrühre sie gründlich miteinander. Lass sie bei mittlerer Hitze unter stetigem Rühren köcheln, bis sie etwas eingedickt ist.

Vermenge den Blumenkohl anschließend gut mit der Soße, sodass er vollständig bedeckt ist.

Portioniere den Reis auf Tellern, gib den Blumenkohl darüber und beträufle alles gleichmäßig mit der übriggebliebenen Soße. Streue die Frühlingszwiebeln, Koriander und Sesamkörner nach deinem Geschmack darüber.

