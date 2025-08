Gochujang für Einsteiger: würzige Eier, die jeden beeindrucken

Eier und Reis: klingt erstmal zu simpel? Nicht so bei diesem Rezept für Gochujang-Eier! Denn hier treffen weichgekochte Eier auf die fein abgestimmte Würze von Gochujang, einen Hauch Honig und einen Schuss Chili-Öl. Das Ergebnis? Ein Gericht, das mit süß-scharfen Aromen und Umami glänzt. Ob als schnelles Mittagessen oder gemütliches Dinner – dieses Rezept bringt koreanisches Flair in deine Küche.

Rezept für Gochujang-Eier mit Reis: schnelles Comfort Food

Gochujang ist der Herzschlag der koreanischen Küche. Eine tiefrote, dicke Paste, die würzig, süß und scharf zugleich schmeckt. Sie besteht hauptsächlich aus fermentierten Sojabohnen, Klebreis, Chiliflocken, Salz und manchmal einem Hauch Reiswein. Die Paste wird traditionell in großen Tonfässern fermentiert, oft über Monate oder sogar Jahre, was ihr einen komplexen Geschmack und eine samtige Textur verleiht. Ursprünglich stammt sie aus Korea, wo sie seit Hunderten von Jahren die Basis für eine Vielzahl von Gerichten bildet – von Bibimbap bis hin zu Suppen und Eintöpfen. Aber die guten Nachrichten sind: Du musst nicht nach Korea fliegen, um sie zu genießen! Heutzutage findest du Gochujang in jedem gut sortierten Asia-Laden (oder online).

Eier und Reis sind an sich schon eine geniale Kombination – weich, cremig und mild im Geschmack. Aber genau diese Zurückhaltung schreit geradezu danach, von etwas richtig starkem aufgepeppt zu werden. Und hier kommt Gochujang ins Spiel. Die leicht scharfe Note trifft auf den neutralen Reis, während die Süße der Paste die Cremigkeit der Eier perfekt untermalt. Außerdem sorgt das fermentierte Umami-Aroma dafür, dass jeder Bissen im Mund nach purem Glück schmeckt.

Das Tolle an diesem Gericht? Während der Reis kocht, kannst du dich ganz in Ruhe um die Eier kümmern. In weniger als einer halben Stunde hast du dann eine echte Wohlfühlmahlzeit vor dir stehen, die phänomenal schmeckt und gar nicht viele Zutaten braucht. Einmal gekostet, wirst du danach immer Eier und Reis auf Vorrat zu Hause haben.

Falls nach diesem Gericht noch etwas von deiner Gochujang-Paste übrig ist (was definitiv passieren wird), und du dich fragst, was du damit anfangen sollst, haben wir natürlich noch ein paar mehr Ideen. Wie bereits erwähnt wird die Paste in der koreanischen Küche für die verschiedensten Dinge verwendet, werde also einfach kreativ.

Gochujang eignet sich zum Beispiel hervorragend, um Fleisch, Tofu oder Gemüse zu marinieren. Kombiniere sie mit Sojasoße, Honig und ein bisschen Knoblauch – fertig ist die ultimative BBQ-Sauce.

Ein Löffel Gochujang in der Brühe verleiht deftigen Suppen einen scharfen und aromatischen Kick. Denk an Kimchi-Jjigae oder eine scharfe Ramyeon. Oder mische Gochujang mit etwas Mayo oder Joghurt, und du hast den ultimativen Dip für Pommes, Dumplings oder Gemüsesticks.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Probiere auch mal Gyeran Bap, koreanischen Reis mit Ei. Frittierte Eier schmecken ebenso köstlich! Oder du kochst als nächstes ein würziges Egg Curry. Lass es dir schmecken!

Gochujang-Eier mit Reis Olivia 4.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Reis

4 Eier

Eiswasser zum Abschrecken

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Butter

2 EL Gochujang-Paste online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL knuspriges Chili-Öl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Agavendicksaft

1 TL Reisessig

1 EL Sojasoße

1 TL Sesamöl

Noriflocken nach Geschmack, z.B. hier erhältlich 🛒

1 EL Sesam optional Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanweisung.

Bring derweil Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen. Gib die Eier hinein und koche sie weich. Schrecke die Eier direkt danach im Eiswasser ab und schäle sie vorsichtig.

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Schmilz die Butter in einer Pfanne auf mittlerer Hitze. Brate den gehackten Knoblauch darin an, bis er duftet.

Gib die Gochujang-Paste, das Chili-Öl, den Agavendicksaft, den Reisessig, die Sojasoße und das Sesamöl hinzu.

Rühre die Mischung gut um und lass sie kurz auf kleiner Hitze köcheln, bis sie leicht eindickt.

Schwenke die geschälten Eier in der Soße, sodass sie gleichmäßig mariniert werden.

Verteile den gekochten Reis auf zwei Schüsseln und lege die marinierten Eier darauf. Garniere das Gericht mit Noriflocken, Sesam und den Frühlingszwiebeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.