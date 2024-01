Wenn du etwas Grünkohl und einen Backofen zur Hand hast, probiere doch mal diese leckeren Grünkohl-Chips! Sie sind ein perfekter Snack für alle, die ihrem Körper nebenbei noch etwas Gutes tun möchten.

Einfach zubereitet, schnell aufgegessen: Backe dir knusprige und gesunde Grünkohl-Chips

Grünkohl ist eine der Gemüsesorten, die in den letzten Jahren wohl den größten Hype erfahren haben. Das Bild des deutschen Wintergemüses als etwas fade Beilage zu deftigen Fleischgerichten hat sich komplett gewendet. Besonders in den USA ist er zu einem wahren Trendgemüse geworden. Zurecht, denn Grünkohl bietet eine unschlagbare Kombination an Mineralstoffen und Vitaminen. Er ist reich an Eisen, Kalzium und Proteinen und stärkt durch seinen hohen Vitamin-C-Anteil das Immunsystem. Unsere Grünkohl-Chips sind also ein regelrechtes Superfood!

Das Internet ist voll von Rezept-Variationen mit dem fedrigen Kohl. Auch wir bei Leckerschmecker haben ihn schon in vielen Rezepten verarbeitet. Ob klassischer Grünkohl mit Kassler und Pinkel, Grünkohl-Rohkostsalat mit Avocado und Kichererbsen oder sogar Kichererbsen-Grünkohl-Curry. Eine Zubereitungsweise haben wir allerdings besonders ins Herz geschlossen: im Ofen schonend knusprig zu Grünkohl-Chips gebacken.

Grünkohl-Chips sind im Grunde ein perfekter Snack. Sie sind lecker genug, um die ganze Zeit von ihnen zu naschen, und leicht genug, um sich danach nicht vollgefuttert zu fühlen. Durch das schonende Garen bei mittlerer Temperatur im Backofen bleiben die Inhaltsstoffe gut erhalten, sodass Grünkohl-Chips nicht nur super lecker, sondern auch noch super gesund sind. Um sie richtig knusprig zu kriegen, ist es wichtig, dass du den Ofen beim Backen immer mal wieder öffnest und den Wasserdampf entweichen lässt.

Unser Rezept hier ist ein Basis-Rezept, aber du kannst deine Chips würzen, wie du möchtest. Für einen käsigen Geschmack sorgen Hefeflocken, etwas Schärfe lässt sich gut mit Chili- und Paprikapulver erreichen. Oder probiere doch mal eine exotische Variante mit etwas Curry-Pulver. Alles ist möglich. Serviere die Chips sofort nach dem Backen, am besten, wenn sie noch warm sind. So schmecken sie besonders gut.