Alltagsheld für faule Tage: Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel und Brokkoli

Gerichte, bei denen alles in eine Form wandert, sind an so manchen Tagen unsere letzte Rettung. Hunger groß, Motivation gering – das klingt, als müsste in Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel und Brokkoli her. Vor allem, wenn dieser nicht nach fauler Kompromissküche schmeckt, sondern nach durchdachter Kombi mit Biss. Und wenn dann auch noch eine Käse-Cornflakes-Kruste ins Spiel kommt, ist die Freude groß.

Saisonal und unkompliziert: Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel

Spargel gibt es gerade wirklich überall. Und während die klassische Kombi mit Schinken und Sauce hollandaise zwar lecker ist, darf das Stangengemüse auch gern mal eine andere Rolle spielen. Zum Beispiel als Beigabe in einem Hähnchen-Reisauflauf mit grünem Spargel. Hier schmeckt er nussig und frisch, was hervorragend zum Huhn passt. Dazu gesellt sich etwas Brokkoli, denn mehr Gemüse darf immer sein.

Neben diesen beiden Zutaten brauchst du für deinen Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel vorgekochten Reis. Welcher vom Vortag eignet sich perfekt, schaue aber, dass du ihn richtig abkühlst. Nun kannst du entscheiden, wie faul du sein möchtest. Du kannst alle Zutaten vermischen, in eine Form geben und mit einer Brühe-Frischkäse-Mischung übergießen, das schmeckt gut und ist sehr einfach. Du kannst aber auch das Hähnchen vorher in etwas Öl anbraten. So bekommt es feine Röstaromen und bleibt im Ofen saftiger.

Hast du alle Zutaten vorbereitet, geht es nur noch darum, die richtige Kruste für den Auflauf zu finden. Käse geht immer, aber noch besser wird es, wenn du diesen mit einigen Cornflakes vermischst. Verwende hier die ungezuckerte Variante, aber sie verleihen dem Ganzen einen unvergleichlichen Crunch, ein köstlicher Gegenpol zu dem cremigen Inneren des Auflaufs.

Wie du siehst, ist der Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel und Brokkoli ein wahrer Retter an Tagen, an denen man keine Lust hat, zu kochen und dennoch etwas Comfort Food vertagen kann. Koche ihn doch direkt mal nach und überzeuge dich selbst!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du dadurch Hunger bekommen hast, stehen dir noch viele weitere Auflaufrezepte zur Verfügung. Zum Beispiel der Hähnchen-Möhren-Auflauf, ein wahrer Superstar unter den schnellen Gerichten. Oder koche einen marokkanischen Couscous-Auflauf! Auch toll: Brokkoli-Gnocchi-Auflauf.

Hähnchen-Reisauflauf mit Spargel und Brokkoli Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Öl

200 g grüner Spargel

200 g vorgekochter Reis

150 g Brokkoli

100 g Frischkäse

100 ml Gemüsebrühe

1 Msp. Muskatnuss

80 g geriebener Käse

30 g ungezuckerte Cornflakes z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Schneide das Hähnchen in Stücke, würze es mit Salz und Pfeffer und brate es in einer Pfanne mit etwas Öl an.

Putze den Spargel, schneide ihn in Stücke. Teile den Brokkoli in kleine Röschen.

Gib Reis, Hähnchen, Spargel und Brokkoli in eine Auflaufform.

Verrühre Frischkäse mit Brühe, würze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer und gieße die Mischung über den Auflauf.

Zerkleinere die Cornflakes grob und mische sie mit dem Käse. Verteile die Käse-Cornflakes-Mischung gleichmäßig über dem Auflauf.

Backe alles bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 25 Minuten, bis die Kruste goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.