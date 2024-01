Ob, Hafer-, Mandel-, oder Sojadrink, mittlerweile kannst du in jedem Supermarkt pflanzliche Milchalternativen kaufen. Häufig enthalten diese aber Zucker und Zusatzstoffe. Das muss nicht sein, wenn du deinen liebsten Pflanzendrink zu Hause zubereitest. So einfach kannst du Hafermilch selber machen!

Aus nur 3 Zutaten: Hafermilch selber machen

Eine der Kuhmilch-Alternativen, die immer wichtiger wird, ist Hafermilch. Hafer wächst in Deutschland, muss also nicht erst um die halbe Welt geflogen werden. Nur 40 Prozent der Menge an Energie, die bei der Produktion von Kuhmilch verbraucht wird, wird für die Herstellung von Hafermilch verwendet. Mit eigener Hafermilch tust du also auch der Umwelt etwas Gutes.

Hafermilch enthält keine Laktose, kein Milcheiweiß und keine Bestandteile von Soja, dafür aber relativ viele Ballaststoffe, die recht satt machen. Für alle, die an einer Laktose-Allergie leiden, ist die Milch aus Hafer ein guter Milchersatz. Und das Beste beim Selbermachen von Hafermilch? Du weißt genau, was drin ist.

Wenn du Hafermilch selber machen willst, achte darauf, dass du die fertige Milch im Kühlschrank lagerst. Sie ist rund drei Tage haltbar. Das ist ist nicht allzu lange, aber der Drink ist ja schnell gemacht, sodass du jederzeit für Nachschub sorgen kannst. Solltest du dennoch einmal keine Zeit und Muße finden, dich in die Küche zu stellen, erklären wir dir in unserem Leckerwissen gerne, welche vegane Milchalternative die beste ist.

Auch wenn du zum Selbermachen von Hafermilch lediglich drei Zutaten brauchst, kannst du sie natürlich nach Belieben verfeinern – ansonsten ist die DIY-Variante nämlich erst einmal etwas geschmacksneutral. Mit natürlichen Süßungsmitteln wie Datteln oder Agavendicksaft verleihst du ihr dann die gewünschte Süße.

Gewürze wie Vanille, Zimt oder Kardamom passen auch gut zu Hafer. Du magst es nussig? Dann püriere Mandeln, Cashewkerne oder Haselnüsse zusammen mit den Haferflocken. Experimentiere mit verschiedenen Zutaten und finde heraus, welche Kombination dir am besten schmeckt. So wird das DIY-Projekt „Hafermilch selber machen“ zu einer spannenden Erfahrung.

Wer das Erfolgserlebnis direkt fortsetzen und leckere Rezepte damit ausprobieren möchte, sollte unbedingt veganen Apfelkuchen damit backen oder Haferflocken-Apfelmus-Waffeln. Wer es lieber deftig mag und gerne neue Rezepte testet, dem empfehlen wir ein mittelalterliches Lauch-Mus.