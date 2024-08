Hibachi-Zucchini: Grillbeilage aus Japan

Auch wenn sich die Saison langsam dem Ende zuneigt: Noch sind Zucchini allgegenwärtig. Im Supermarkt sind die Regale voll davon, und auch unter Freunden und Kolleginnen finden sich immer wieder welche, die das Gemüse aus dem eigenen Garten verteilen. Zeit, noch einmal zuzugreifen und die letzten, köstlichen Zucchini-Rezepte des Jahres auszuprobieren. Wir schauen heute kulinarisch über den eigenen Tellerrand hinaus nach Japan und machen Hibachi-Zucchini. Wie das geht, erfährst du hier!

So bereitest du Hibachi-Zucchini zu

Hibachi bezeichnet eine Kochmethode der japanisch-amerikanischen Küche, bei der über dem offenen Feuer gegrillt wird. Restaurants, die diese Form der Zubereitung anbieten, sind in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Das liegt nicht nur an den köstlichen Gerichten, sondern ebenso an der Show drum herum. Köche und Köchinnen spielen meist kunstvoll mit dem Essen oder erlauben sich Späße mit den Gästen. Neben dem Gegrillten bietet eine Hibachi-Mahlzeit klassische Beilagen an. Eine davon: diese Hibachi-Zucchini.

Hibachi-Zucchini besteht aus Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer und bezeichnet ein einfaches Stir Fry, das oft als Beilage gereicht wird. Bei der Technik des Stir Fry, auf Deutsch „Rührbraten“, brät man Zutaten bei hoher Temperatur unter Rühren an. Am besten funktioniert das in einem Wok. Aber keine Sorge, wenn du keinen zu Hause hast: Auch eine Pfanne kann dafür verwendet werden.

Die Zubereitung der Hibachi-Zucchini ist einfach: Du schneidest zunächst das Gemüse und eine Zwiebel klein. Achte dabei darauf, dass die Zucchinistücke gleichmäßig groß sind. Dadurch haben sie eine ähnliche Garzeit und dein Endergebnis wird nicht teils matschig und teils knackig. Gib alle Zutaten in eine Pfanne oder einen Wok mit heißem Öl und lösche alles am Ende mit Sojasoße ab. So entsteht im Handumdrehen ein köstliches Gericht, das du sowohl als Grillbeilage lauwarm und ebenso gut mit etwas Reis als leichtes Mittag- oder Abendessen genießen kannst.

Zucchini eignen sich super als Beilage, besonders an warmen Tagen. So sind zum Beispiel Zucchini-Pommes immer eine gute Wahl, denn sie sind herrlich knusprig. Auch ein Zucchini-Bulgur-Salat schmeckt zum Grillfest oder einfach so. Und gegrillte Zucchini mit Tomate-Mozzarella stiehlt allen anderen die Show.