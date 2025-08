Wenn sich Himbeeren und Pistazien verlieben, entsteht dieses Tiramisu

Dieses Rezept für Himbeer-Pistazien-Tiramisu ist der Beweis dafür, dass das Leben manchmal einfach nur schön ist. Es vereint frische Himbeeren, fluffig-süße Creme und köstliche Pistaziencreme in einem Dessert. Klingt wie ein wahr gewordener Traum? Ist es aber nicht. Es ist Realität – die du ziemlich einfach selber machen kannst. Los geht’s!

Einfach nur köstlich: Himbeer-Pistazien-Tiramisu

Du fängst an mit Schichten, die so wunderschön und harmonisch sind, dass du kurz überlegst, ob du das Tiramisu lieber fotografieren solltest, anstatt es zu essen. Die Himbeeren, frisch und leuchtend, bringen das Sommer-Feeling, während die Pistaziencreme wie eine geschmeidige Nebendarstellerin auftaucht, die eigentlich den Oscar verdient hätte. Und dann gibt es noch die Löffelbiskuits. Sie tun das, was sie am besten können: in Milch getränkt werden. Ist zwar recht unspektakulär, aber ohne sie würde definitiv etwas fehlen.

Dann ist da diese himmlische Cremigkeit, die einfach alles umhüllt! Schon beim ersten Bissen merkst du, dass du alle Vorsätze, nur ein kleines Stück zu probieren, in die Tonne werfen kannst. Mit jeder Schicht erscheint das Leben ein bisschen heller, die Welt ein bisschen schöner und die Küche ein bisschen chaotischer. Das macht aber wenig aus, wenn du und deine Gäste dafür einfach nur glücklich sind.

Himbeer-Pistazien-Tiramisu eignet sich für jedes Szenario: Dinnerpartys, Geburtstage oder Netflix-Abende in Jogginghose. Es wirkt immer edel, ist aber genauso alltagstauglich wie eine gute Tasse Kaffee. Nur mit viel mehr Kalorien. Aber hey, Kalorien sind schließlich auch nur kleine Geschmacksträger, oder?

Himbeer-Pistazien-Tiramisu ist also nicht einfach nur ein Dessert. Es ist eine Entscheidung. Für Glück. Für Genuss. Und vielleicht auch für zu kleine Hosen. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich!

Himbeer-Pistazien-Tiramisu Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. im praktischen 3er-Set wie diese hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 500 g Mascarpone

250 g Speisequark

200 g Schlagsahne

50 g Zucker

170 g Pistaziencreme

425 g Himbeeren

200 g Löffelbiskuits

200 ml Milch zum Tränken

2 EL Pistazienkerne gehackt

2 TL Pistaziencreme Zubereitung Rühre die Mascarpone mit dem Speisequark, der Schlagsahne und dem Zucker in einer großen Schüssel cremig. Hebe anschließend die Pistaziencreme vorsichtig unter, bis sich die Masse gut vermengt hat.

Wasche die Himbeeren und püriere 300 g fein. Falls du die Kerne nicht magst, streiche das Püree durch ein feines Sieb.

Tauche die Löffelbiskuits nacheinander kurz in die Milch, etwa ein bis zwei Sekunden pro Biskuit, damit sie gut durchweichen, aber nicht zerfallen.

Schichte nun das Tiramisu in einer Form. Lege zuerst eine Schicht der getränkten Löffelbiskuits hinein, streiche dann etwa ein Drittel der Pistaziencreme-Masse darüber und verteile ein wenig Himbeerpüree darauf. Wiederhole den Schichtvorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Die letzte Schicht sollte die Creme-Masse sein.

Garniere die oberste Schicht mit den restlichen Himbeeren und streue die gehackten Pistazienkerne darüber. Setze am Ende mit der restlichen Pistaziencreme kleine Kleckse als Deko auf die Oberfläche.

Stelle das Himbeer-Pistazien-Tiramisu nun für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank, damit es schön durchziehen kann. Danach kannst du es genießen!

