Heute gibt es die mexikanischen Frühstückseier Huevos Rancheros

Bereite zunächst die Tomatensoße vor. Schäle dafür die Zwiebel und wasche und entkerne die Paprika. Schneide beides in kleine Stücke.

Bereite zunächst die Tomatensoße vor. Schäle dafür die Zwiebel und wasche und entkerne die Paprika. Schneide beides in kleine Stücke.

Erhitze das Öl in einem Topf und brate die Zwiebeln glasig. Gib dann die Paprika hinzu und brate sie kurz mit. Gieße die Tomatendose an und schmecke mit Limettensaft und Salz ab. Lass das Ganze köcheln.

Erhitze das Öl in einem Topf und brate die Zwiebeln glasig. Gib dann die Paprika hinzu und brate sie kurz mit. Gieße die Tomatendose an und schmecke mit Limettensaft und Salz ab. Lass das Ganze köcheln.