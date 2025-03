Diese indische Gemüsesuppe ist Aroma pur

Heute machen wir eine kulinarische Reise nach Südasien und servieren dir eine indische Gemüsesuppe. Aus einfachen Zutaten wird ein köstliches und wohltuendes Gericht, das Herz und Gaumen erfreut. Diese Suppe ist mehr als nur ein Rezept – sie ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Rezept für indische Gemüsesuppe: einfach nachzukochen

Indien ist bekannt für seine köstliche Vielfalt an Aromen und Farben in der Küche. In vielen Teilen Indiens genießt man Suppen als Beilage oder als leichtes Hauptgericht während der kühleren Monate. Diese Speise ist flexibel und kann je nach saisonaler Verfügbarkeit des Gemüses variieren. So bleibt die Suppe immer frisch und aufregend.

Für unsere Variante verwenden wir Linsen, Karotten, Kartoffeln und Blumenkohl. Abgeschmeckt war die indische Gemüsesuppe mit Ingwer, Curry und Kreuzkümmel. Koriander sorgt für das richtige Finish. Bei der Wahl der Gemüsesorten bist du natürlich frei. Erbsen und Tomaten passen geschmacklich ebenso gut.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Zubereitung ist mehr als simpel. Die Linsen und das Gemüse werden in Wasser gar gekocht. Währenddessen rösten wir die Gewürze in einer Pfanne mit Kokosöl an und löschen sie mit Kokosmilch ab. Sobald Linsen und Gemüse gar sind, geben wir den Pfanneninhalt sowie Sojasoße und etwas Zitronensaft hinzu. Zum Schluss pürieren wir zwei Kellen der Suppe mit einem Stabmixer fein und gießen sie danach zurück zur restlichen Suppe. Danach garnieren wir die indische Gemüsesuppe noch mit gehacktem Koriander.

Die indische Gemüsesuppe verbindet Genuss mit Tradition und zeigt, wie vielseitig die indische Küche sein kann. Sie bringt die Essenz Indiens in dein Zuhause und bietet dir die Möglichkeit, eine reiche und vielfältige Küche zu schätzen.

Ein echter Klassiker der indischen Küche ist Palak Paneer, ein indisches Spinat-Curry. Weitere köstliche, aromatische Gericht sind indisches Dal und Tofu Makhani.

Indische Gemüsesuppe Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 g rote Linsen

200 g Kartoffeln

1 Karotte

200 g Blumenkohl

850 ml Wasser

1 Stück Ingwer etwa 1 EL groß

1 EL Kokosöl

1 TL Currypulver

1/2 TL Kreuzkümmelpulver

100 ml Kokosmilch

1 EL Sojasoße

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

frischer Koriander Zubereitung Spüle die Linsen über einem Sieb ab, bis sie nicht mehr schäumen.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Schäle auch die Karotte und reibe sie grob. Schneide den Blumenkohl in Röschen.

Koche die Linsen in einem Topf mit 850 ml Wasser einmal auf. Reduziere dann die Hitze und lass sie 10 Minuten köcheln.

Gib das restliche Gemüse hinzu und lass alles 10 Minuten weiter köcheln.

Reibe dein Ingwer fein.

Erhitze das Kokosöl in einer Pfanne und röste Ingwer, Curry und Kreuzkümmel darin 25 Sekunden an. Lösche die Gewürze mit der Kokosmilch ab. Lass sie einmal aufkochen und nimm die Pfanne dann vom Herd.

Sobald Linsen und Gemüse gar sind, gibst du den Pfanneninhalt dazu. Rühre die Sojasoße und den Zitronensaft ein. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle etwa 2 Kellen von der Suppe in ein hohes Gefäß und püriere sie mit einem Stabmixer fein. Gieße sie danach zurück in den Topf.

Hacke den Koriander und streuen ihn vor dem Servieren über die indische Gemüsesuppe.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.