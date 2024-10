Kartoffelquiche auf italienische Art: So machst du Torta Baciocca

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Bei manchen ist das jedoch andersherum, da kann ein leckeres, sättigendes Essen schon mal zu starken Gefühlen führen. Aus diesem Gedankengut heraus soll die Torta Baciocca entstanden sein, eine italienische Kartoffelquiche mit Zwiebeln und Käse. Das Rezept schauen wir uns heute mal an.

Torta Baciocca: italienische Kartoffelquiche mit Zwiebeln und Käse

Torta Baciocca ist zwar als Klassiker der italienischen Region Ligurien bekannt, hat ihren Ursprung aber in der Emilia Romagna, der Nachbarregion. Der Legende nach kommt die Kartoffelquiche aus einem Dorf in den Bergen. Dort lebten besonders viele junge Mädchen. Diejenigen, die am hübschesten waren und die Tarte am besten backen konnten, wurden baciocche genannt. Als sich die Nachricht der schönen Damen mit dem leckeren Essen in den Bergen verbreitete, kamen viele ligurische Bergleute über die Grenze, um sich eine Ehefrau zu nehmen. So fand das Rezept seinen Weg nach Ligurien und ist dort bis heute mit der Esskultur verwachsen.

Na gut, Romantik ist anders. Aber lecker ist das Rezept für Torta Baciocca trotzdem. Es besteht aus einer Art einfachem Blätterteig, der mit Weizenmehl, Olivenöl und Weißwein angerührt wird und einer Kartoffelfüllung, die klassisch mit Schweineschmalz zubereitet wird. Ernährst du dich vegetarisch, kannst du allerdings auch Butter verwenden.

Schlemme dich nicht nur durch Ligurien, sondern entdecke ganz Italien kulinarisch! Dieser kulinarische Reiseführer zeigt dir köstliche Geheimtipps und wunderschöne Orte.

Die Kartoffeln hobelst du in dünne Scheiben und legst sie für einige Zeit in kaltes Wasser. Das dient dazu, die Stärke aus den Knollen auszuwaschen. So wird die Quiche nicht matschig, und die Schichten kleben nicht zusammen. Dann vermischst du die Scheiben mit einer käsigen Béchamelsoße und schichtest sie in der Teighülle auf. Nach etwas mehr Parmesan wandert das Ganze in den Ofen und backt dort golden und knusprig auf. Kurz darauf kannst du die Torta Baciocca genießen. Aber hüte dich vor liebeskranken ligurischen Bergarbeitern!

Willst du dich noch etwas mehr durch Ligurien schlemmen? Bereite dir doch mal Pasta alla genovese Napoletana zu oder genieße den Klassiker Nudeln mit Bohnen, Kartoffeln und Pesto. Köstlich schmeckt auch Brandacujun, eine Paste aus Kartoffeln und Stockfisch.