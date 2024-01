Wir bei Leckerschmecker lieben Käsekuchen in jeglicher Form, doch manchmal ist uns ein ganzes Stück davon zu viel. Perfekt, wenn der cremige Kuchen dann in handlicher Größe daherkommt wie bei unseren Käsekuchen-Muffins. Getoppt mit einem kleinen Himbeerspiegel und der sprichwörtlichen Himbeere statt Kirsche auf der Torte sind die kleinen Törtchen ein süßer Genuss für zwischendurch. Und direkt aus dem Kühlschrank serviert nochmal doppelt so lecker!

Käsekuchen-Muffins mit Himbeeren

Käsekuchen-Muffins sind kleine, unwiderstehliche Leckereien, die den köstlichen Geschmack eines traditionellen Käsekuchens in kompakter Muffin-Form präsentieren. Die kleinen Kuchen sind perfekt portioniert und einfach zuzubereiten. Unsere Käsekuchen-Muffins kommen ohne Boden aus, die Käsekuchen-Masse aus Frischkäse, Schmand, Zucker, Eiern und Vanillezucker wird direkt in den Muffinformen gebacken. Verwendest du Papierförmchen, solltest du mit zwei oder drei pro Muffin rechnen, damit nichts durchweicht.

Während des Backens entfalten die Käsekuchen-Muffins ihren unwiderstehlichen Duft und entwickeln eine goldbraune Oberfläche. Nach dem Abkühlen kannst du die Muffins wie wir mit dem Himbeerspiegel und Himbeeren dekorieren oder nach Belieben mit anderen Beeren, Puderzucker oder einer leichten Zitronensoße garnieren.

Die Käsekuchen-Muffins sind nicht nur ideal für Naschkatzen und Käsekuchenliebhaber, sondern auch für gesellige Anlässe, Picknicks oder als süßes Mitbringsel für deine Lieben. Ihre handliche Größe macht sie zu einem perfekten Fingerfood, das sich leicht teilen und genießen lässt.

Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht noch weitere Käsekuchen-Rezepte für dich parat hätten. Liebend gerne servieren wir dir einen Mohn-Käse-Kuchen oder einen veganen Käsekuchen, der sogar Oma schmecken würde. Leckerschmecker-typisch ausgefallen ist der gemusterte Leoparden-Kuchen.

Aber jetzt lass dich erst einmal von unseren kleinen Käsekuchen-Muffins verführen und genieße die unwiderstehliche Kombination aus cremiger Füllung und fruchtigen Himbeeren – süße Versuchung im Miniaturformat!