Heiße Tage, kalte Suppen: mit Erbsen und Feta ein Genuss

Der Sommer ist da! Und wenn es dir auch nur ansatzweise so geht wie uns, dann kannst du dir gerade nicht wirklich vorstellen, schwere, warme Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Da wird es Zeit für kalte Suppen! Dass es mehr davon gibt als nur Gazpacho, hast du dir bestimmt schon gedacht. Wie vielseitig die Welt der kalten Suppen jedoch sein kann, zeigt diese kalte Erbsensuppe mit Feta. Gleich nachmachen!

Kalte Erbsensuppe mit Feta: Genuss im Sommer

Wenn es draußen zu warm wird, um richtig denken, geschweige denn richtig kochen zu können, dann ist es Zeit für kalte Suppen. Dabei denken viele bestimmt als erstes an Gazpacho – und das nicht umsonst, schließlich ist die spanische Gemüsesuppe lecker und beliebt. Doch auch andere Suppen schmecken gut kalt. Zum Beispiel diese kalte Erbsensuppe mit Feta. Die erfrischt, schmeckt leicht süßlich und intensiv nach Frühsommer. Wie du sie machst, erfährst du jetzt.

Zunächst brauchst du Erbsen. Im Idealfall hast du frische Erbsen zur Hand – die Schoten sehen nicht nur schön aus, es macht auch noch unheimlich viel Spaß, die perfekten grünen Kugeln daraus zu befreien. Hast du gerade keine frischen Erbsen zur Hand, kannst du auch tiefgekühlte verwenden. Lass diese vor dem Gebrauch auftauen. Frische Erbsen solltest du kurz blanchieren, denn so bleibt ihre schöne grüne Farbe besser erhalten.

Außerdem brauchst du eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Schneide diese fein und schwitze sie in etwas Olivenöl glasig an. Nun wandern Erbsen, Zwiebeln, Knoblauch und kalte Gemüsebrühe zusammen in einen Mixer. Püriere alles fein. Zum Schluss kommt noch ein Schluck Sahne hinzu, Salz, Pfeffer und etwas Zitronenschale. Dann wandert die Suppe in den Kühlschrank, bis sie schön kalt ist.

Verteile sie nun auf Teller und garniere sie mit ganzen Erbsen, fein zerbröseltem Feta und etwas Brunnenkresse, wenn du magst. Auch frische Kräuter wie Minze schmecken hervorragend dazu. So einfach kann sommerliche Küche sein!

Die Welt der kalten Suppen ist vielseitig und lecker. Probiere auch mal Salmorejo, einen weiteren Klassiker aus Spanien oder eine kalte Auberginen-Feta-Suppe. Auch immer gut: Zucchini-Gazpacho.

Kalte Erbsensuppe mit Feta Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Erbsen geputzt oder TK

Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

800 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Pfeffer

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

150 g Feta

1 Handvoll Brunnenkresse

etwas Minze gehackt Zubereitung Blanchiere die Erbsen für 2 Minuten in kochendem Salzwasser. Schrecke sie dann in ebenfalls gesalzenem Eiswasser ab.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf. Dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig.

Fülle Zwiebeln, Knoblauch, Erbsen und kalte Brühe in einen Mixer und püriere alles fein. Rühre auch die Sahne ein.

Schmecke die Suppe mit Sahne mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale ab.

Kühle die Suppe etwa eine Stunde.

Zerbrösele den Feta und hacke die Minze grob.

Richte die kalte Erbsensuppe mit Brunnenkresse, Feta und Minze an.

