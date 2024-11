Karamell-Monkey-Bread: für mehr Spaß am Naschen

Ein gelungenes Gebäck schmeckt gut, das muss nicht extrem hervorgehoben werden. Was aber ein eh schon gelungenes Backwerk besser macht, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann eine tolle Glasur sein oder ein besonderer Geschmack. Oder aber eine besondere Art und Weise, es zu essen. Karamell-Monkey-Bread erfüllt letzteres. Wieso, erfährst du hier.

So backst du Karamell-Monkey-Bread

Fehlt dir auch manchmal der Spaß beim Essen? Das ist vielleicht eine etwas seltsame Frage. Du könntest dich jetzt wundern, wie Essen ohne Spaß möglich sein sollte. Oder aber du schüttelst nur den Kopf und denkst dir „Essen dient der Energie, nicht der Freude“. Gehörst du zur letzteren Gruppe, tut mir das sehr leid für dich. Aber keine Sorge, dieses Karamell-Monkey-Bread ist dafür da, das zu ändern. Es beweist, dass Essen, welches Spaß macht, gleichzeitig auch einfach besser schmeckt.

Karamell-Monkey-Bread, beziehungsweise Monkey Bread ist ein in den USA beliebter Hefekuchen, der auch Bubble Bread oder plucking cake genannt wird. Er besteht aus mehreren Teigkugeln, die gemeinsam in einer Form gebacken werden. Dabei bilden sich einzelne Komponenten, die durch einen Überzug – in diesem Fall aus Karamell – voneinander getrennt werden. Zum Servieren zerschneidest du diesen Kuchen nicht etwa, nein, du zupfst ihn mit den Händen auseinander. Vermutlich kommt von diesem Zupfen auch der Name. Du isst den Kuchen, wie ein Affe, auf Englisch monkey, ihn essen würde.

Ursprünglich soll Monkey Bread übrigens nicht aus den USA stammen, sondern aus Ungarn. Ungarische Einwandernde sollen das Rezept gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit in die Staaten gebracht haben. Dort gewann es schnell an Popularität und wurde schließlich sogar von Nancy Reagan, der damaligen First Lady, zum Weihnachtsdinner aufgetischt.

Ob zum Weihnachtsdinner, Frühstück oder einfach so: Karamell-Monkey-Bread ist eine wahre Freude. Es macht einfach zu viel Spaß, das Brot mit den Händen auseinander zu pflücken. Backe es doch direkt mal nach und überzeuge dich selbst!

