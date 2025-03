Perfekt für den Oster-Brunch: würziger Karotten-Nuss-Aufstrich

Hast du Lust auf etwas Neues? Dann probier unser Rezept für Karotten-Nuss-Aufstrich. Er ist ganz einfach zubereitet und ideal als Mitbringsel zum Osterbrunch mit Freunden. Die Süße der Karotten, die nussige Tiefe von Walnüssen und Mandeln sowie die perfekte Würzung machen ihn zu einem echten Liebling. Probier’s aus und lass dich begeistern!

Karotten-Nuss-Aufstrich: besser als gekauft

Ostern steht vor der Tür, die ersten Sonnenstrahlen wärmen das Gesicht und überall sprießt frisches Grün – genau die richtige Zeit für leichte, frische und farbenfrohe Leckereien! Dieser Karotten-Nuss-Aufstrich passt perfekt zum Frühling, denn er bringt nicht nur eine sonnige Farbe auf den Tisch, sondern auch eine wunderbare Balance aus cremiger Nussigkeit und würziger Frische.

Auf dem Osterbrunch-Buffet macht er sich besonders gut – ob als Brotaufstrich, Dip zu knackigem Gemüse oder sogar als raffinierte Füllung für herzhafte Ostergebäck-Ideen. Und mal ehrlich: Was könnte besser zu Ostern passen als ein köstlicher Aufstrich mit Karotten? Der Osterhase wäre stolz!

Für die Zubereitung des Karotten-Nuss-Aufstrichs brauchst du gar nicht viele Zutaten. Perfekt, um ihn auch kurzfristig zuzubereiten. Viele Gewürze sowie Knoblauch, Öl und Gemüsebrühe hast du vielleicht sowieso schon zu Hause. Alles, was dir dann noch fehlt, sind Karotten und Nüsse. Wir haben uns in unserem Rezept für eine Mischung aus Walnüssen und Mandeln entschieden. Natürlich kannst du hier aber auch experimentieren und andere Nüsse deiner Wahl verwenden.

Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Möhren und Karotten? Wenn du dich das auch schon immer gefragt hast, solltest du unbedingt mal in unseren Leckerwissen-Artikel dazu reinlesen.

Zunächst kochen wir die klein gewürfelten Karotten in etwas Gemüsebrühe weich, sodass wir sie im Anschluss gut mit dem Rest pürieren können. Währenddessen rühren wir parallel unsere Gewürzmischung zusammen. Dazu geben wir gepressten Knoblauch, Zitronensaft und etwas -abrieb, Paprikapulver, Chiliflocken, Oregano, Basilikum sowie Salz und Pfeffer in eine Schüssel und vermengen alles miteinander. Im Anschluss kommen die weichgekochten Karotten dazu. Nun pürieren wir alles mit einem Pürierstab fein, heben frisch gehackte Petersilie unter und füllen den fertigen Aufstrich in ein zuvor sterilisiertes Einmachglas 🛒. Schon bist du bereit für das nächste Osterfrühstück!

Wir auf Leckerschmecker lieben Karotten. Deswegen gibt es bei uns auch noch eine ganze Reihe an weiteren Rezepten mit dem orangenen Wurzelgemüse. Dieser Karotten-Dip ist zum Reinlegen. Mit unserer Kichererbsen-Karotten-Stulle startest du fit in den Tag. Und wenn du die Kombi aus Nüssen und Karotte magst, ist dieses Rezept für Karotten-Cashew-Aufstrich mit Ingwer ganz sicher was für dich. Nichts Passendes für dich dabei? Unser Koch-Bot hilft dir weiter!