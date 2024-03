Kartoffel-Brokkoli-Pfanne: Die wird garantiert dein neues Lieblingsgericht

Schäle die Kartoffeln und schneide sie klein. Koche sie in Salzwasser gar. Gieße sie ab.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie klein. Koche sie in Salzwasser gar. Gieße sie ab.

Wasche derweil den Brokkoli und teile ihn in Röschen. Koche diese 5 Minuten in Salzwasser. t

Wasche derweil den Brokkoli und teile ihn in Röschen. Koche diese 5 Minuten in Salzwasser. t