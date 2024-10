Knuspriger Kartoffelsalat aus dem Airfryer: Wie schmeckt der Trend-Salat?

Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram erweisen sich immer wieder als Sprungbrett für viele Rezepte. Ob Bananenbrot, Baked Feta Pasta, Gigi Hadid’s Wodka-Pasta oder dieser Kartoffelsalat aus dem Airfryer mit Smashed Kartoffeln: Immer wieder sind virale Food-Trends unter den zahlreichen Rezepten, die tagtäglich in den Feeds und Timelines landen. Klar, dass wir viele davon selbst ausprobieren.

Kartoffelsalat aus dem Airfryer: Was kann der Trend?

Was wir an dem Kartoffelsalat aus dem Airfryer lieben: Er schmeckt herrlich knusprig. Die Kartoffeln werden nämlich nicht nur gekocht, sondern eben auch gebacken. Im Airfryer klappt das besonders schonend und mit wenig Öl. Bevor sie aber in der heißen Luft brutzeln dürfen, werden die Kartoffeln noch zerdrückt. Du kennst sie bestimmt, die Smashed Potatoes, die ebenfalls dank Social Media zu kulinarischen Stars wurden.

Während die zerdrückten Kartoffeln in der Heißluftfritteuse knusprig gebacken werden, kannst du das Dressing für den Kartoffelsalat aus dem Airfryer zubereiten. Anders als bei vielen Kartoffelsalaten ist es nicht so mächtig, da wir überwiegend Joghurt dafür verwenden. Lediglich ein wenig Mayonnaise rühren wir unter. Dazu kommen Schalotten, Knoblauch und Schnittlauch sowie ein wenig Senf.

Sind die Kartoffeln fertig, werden sie zusammen mit Gurken und dem Dressing vermengt. Möchtest du weitere Zutaten verwenden, ist das natürlich möglich. So machen sich beispielsweise Radieschen oder Äpfel ebenfalls gut im Kartoffelsalat aus dem Airfryer.

Kartoffelsalate wie der Kartoffelsalat aus dem Airfryer gehören für viele im Sommer zum Grillen und im Winter zu Weihnachten einfach dazu. Probiere deshalb doch auch mal unseren veganen Kartoffelsalat oder unseren Kartoffelsalat mit Brühe, wie man in vor allem im Süden Deutschlands genießt.