Social Media Trend: So einfach zauberst du die Korean Strawberry Milk

Du hast Lust auf einen Drink, der nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch aussieht als wäre er direkt aus einem hippen koreanischen Café? Dann probiere diese koreanische Erdbeermilch! Mit sanftem Erdbeerpüree, kleinen süßen Fruchtstückchen und einem Hauch Vanille zauberst du das Trendgetränk in wenigen Minuten selbst.

Rezept für koreanische Erdbeermilch: süßer Farbverlauf

Wenn du jetzt denkst: „Erdbeermilch? Die kenne ich schon aus meiner Kindheit!“, dann sage ich dir: Korean Strawberry Milk ist ein ganz anderes Level – und das sowohl geschmacklich als auch optisch.

Korean Strawberry Milk, oder auf Koreanisch 딸기 우유 (ddalgi uyu), ist kein Neuling in ihrem Herkunftsland. In Korea haben Cafés eine riesige Foodie-Kultur, und wunderschöne, handgemachte Drinks sind hier absoluter Standard. Die koreanische Version der Erdbeermilch ist dabei ein Highlight. Sie ist nicht irgendein Milchshake. Erdbeeren stehen hier im Mittelpunkt! Sie werden sorgfältig gekocht oder zerdrückt, um den Drink geschmacklich und visuell aufzuwerten.

Beim Anrichten wird das Erdbeerpüree nämlich an der Innenseite des Glases verteilt. Vermischt es sich dann ganz langsam mit der weißen Milch, entsteht ein fantastischer Farbverlauf. Das macht die koreanische Erdbeermilch zu einem echten Hingucker.

Obwohl Korean Strawberry Milk schon länger in Südkorea beliebt ist, erlebt sie dank Social Media und der wachsenden Liebe zu koreanischen Rezepten gerade einen internationalen Hype. Auf TikTok, Instagram und YouTube sind DIY-Anleitungen für diesen sommerlichen Drink allgegenwärtig. Und der Hype ist absolut berechtigt: Wer kann schon einem Drink widerstehen, der so gut aussieht und so lecker schmeckt? Und keine Sorge, du brauchst kein schickes Café – dank unseres Rezepts kannst du die koreanische Erdbeermilch jetzt ganz easy zu Hause zubereiten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du kannst einfach nicht genug von Erdbeeren in flüssiger Form bekommen? Dann probiere als Nächstes unsere Erdbeermilch. Dieser Erdbeer-Sahne-Shake lässt sich zum Beispiel gut zum Frühstück schlürfen. Oder bereite dir einen Erdbeer-Lassi zu, um dich an warmen Tagen abzukühlen. Auf der Suche nach weiteren Rezepten mit Erdbeeren? Unser Koch-Bot kann dir jederzeit welche vorschlagen. Probier’s aus!

Koreanische Erdbeermilch Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Erdbeeren

1 EL Zucker

1/4 TL Vanillepaste gibt's online, z.B. hier 🛒

Eiswürfel

200 ml Milch Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne das Grün.

Schneide 100 g der Erdbeeren in sehr kleine Würfel, sodass sie problemlos durch einen Strohhalm passen. Stell sie zur Seite.

Gib die restlichen Erdbeeren mit Zucker und Vanillepaste in einen Topf. Koche sie bei mittlerer Hitze ein, bis sie weich werden. Zerdrücke sie dabei mit einem Kochlöffel oder einer Gabel, bis ein Püree entsteht.

Lass das Püree etwas abkühlen.

Gib das Erdbeerpüree in ein Glas und verteile etwas davon vorsichtig an der Innenseite des Glases. Das sorgt für einen schönen Farbverlauf.

Schichte nun die klein gewürfelten Erdbeeren auf das Püree. Füge ein paar Eiswürfel hinzu. Gieße das Ganze mit kalter Milch auf.

Genieße die koreanische Erdbeermilch eisgekühlt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.