Lachs-Brokkoli-Quiche ist eine leichte Mahlzeit mit großem Geschmack

Einfaches Gericht mit zahlreichen Vorteilen: Lachs-Brokkoli-Quiche besitzt eine knusprige Kruste und ein cremiges Inneres, hat gesundheitliche Vorteile und schmeckt zu jeder Tageszeit. Ob als Mittagessen, Abendessen oder sogar als Teil eines Büffets – diese herzhafte Quiche überzeugt immer und überall. Lerne, wie du sie selbst zubereiten kannst!

Rezept für Lachs-Brokkoli-Quiche

Lachs-Brokkoli-Quiche kombiniert perfekt das Gesunde mit den kleinen Sünden der Ernährung. Beide Hauptzutaten punkten durch ihre jeweiligen gesundheitlichen Vorteile. Lachs ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die als besonders gesund für das Herz-Kreislauf-System gelten. Außerdem liefert Lachs hochwertiges Eiweiß und wichtige Vitamine. Brokkoli ist ein echtes Superfood. Er ist reich an Vitamin C sowie an Ballaststoffen, welche die Verdauung fördern. Darüber hinaus enthält er Kalzium, Eisen und sekundäre Pflanzenstoffe, die vor Zellschäden schützen.

Doch ein Essen, das nur gesund ist, macht manchmal einfach nicht glücklich. Deshalb vereinen wir die beiden Stars der Show in einer cremigen Ei-Sahne-Käse-Mischung. Verwende hier am besten einen würzigen Bergkäse, um der Quiche einen wirklich intensiven Geschmack zu geben. Die Menge vermischst du mit dem in Stücke geschnittenen Lachs und blanchierten Brokkoliröschen und füllst sie in einen Mürbeteig. Den kannst du ganz einfach aus zwei Teilen Mehl und einem Teil Butter anmischen. Wir verwenden gern Vollkornmehl, um eine Extraportion Ballaststoffe zu verspeisen.

Während die Lachs-Brokkoli-Quiche im Ofen vor sich hin backt, hast du Zeit, den Tisch zu decken, einen Salat vorzubereiten oder auch einfach nur in stiller Vorfreude den Duft von Frischgebackenem zu genießen. Schnell steht die Quiche auf dem Tisch und du darfst zuschlagen. Und keine Sorge, falls etwas übrigbleibt: Sie schmeckt auch kalt am nächsten Tag noch hervorragend.

Auch eine Spinat-Lachs-Quiche ist ein wahrer Genuss, denn der Fisch passt zu vielem Gemüse. Möchtest du den Klassiker nachbacken, folge unserem Rezept für eine Quiche Lorraine. Möchtest du dem Gericht einen saisonalen Twist geben, probier doch mal eine Fenchel-Quiche.