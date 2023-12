Käse geht immer: unsere 10 besten Rezepte mit Käse Auf der Pizza, im Auflauf oder über den Nudeln – geschmolzener Käse ist das i-Tüpfelchen zahlreicher herzhafter Rezepte und der Grund dafür, dass es unzählige Käseliebhaber gibt. Bei den folgenden 10 Gerichten handelt es sich um eine Auswahl der besten Rezepte rund um Käse, bei denen Feinschmecker so richtig auf ihre Kosten kommen.

1. Leckerer Pizzakuchen

Ein Pizzakuchen ist eine kanadische Spezialität, die in einem Topf oder in einer Kuchenform zubereitet wird. Eine bessere Kombination kann es eigentlich gar nicht geben: Kuchen und Pizza. Der Pizzakuchen besteht aus geschichteter Tomatensoße, Salami, verschiedenen Käsesorten und Pizzateig. Ein Traum für alle Pizza-Liebhaber! Wer kriegt da nicht auch gleich Schnappatmung?

Credit: Media Partisans

2. Hühnerbrust-Cordon-bleu

Manche Menschen behaupten, die drei magischsten Worte des Lebens seien: „Ich liebe dich.“ Wir sagen, es sind diese: „Mit Käse überbacken.“ Wem nun ein wohliger Gänsehautschauer über Rücken und Arme fährt, der darf sich auf ein besonderes Cordon bleu freuen – natürlich nicht ohne eine Käsedecke!

Credit: Media Partisans

3. Käse-Hähnchen-Rolle

Für die einen mag es sinnlos und sonderbar erscheinen, aus einem in Scheiben geschnittenen Brot ein neues zusammenzusetzen, für andere hingegen ist das der Grundstein eines genialen Gaumenschmauses. Versuchen wir einfach, Gruppe eins umzustimmen. Diesem außen knusprigen und innen cremigen Brotröllchen zu widerstehen, wird nämlich schwer!

Credit: Media Partisans

4. Käse-Wurst-Brot

Im flackernden Schein des Lagerfeuers sitzen drei Cowboys zusammen. Im Hintergrund schnauben die Pferde, während der Himmel über den Rocky Mountains von Sternschnuppen durchzogen wird. Da packen die Männer gemeinsam ihr Dosenbrot aus. Herrlich, wie das duftet, und wie herzhaft im Geschmack! In diesem Rezept erfährst du, wie man die herzhafte Köstlichkeit zubereitet.

Credit: Media Partisans

5. Gefüllte Riesen-Champignons

Wenn es ein Merkmal gibt, das Pilze besonders liebenswert macht, ist es die Tatsache, dass jedes einzelne Exemplar von ihnen wie ein witziger Hut aussieht. Halte dich nicht zurück und teste es einmal! Aber unbedingt vor dem Füllen und Backen, sonst droht eine heiße Sauerei.

Credit: Media Partisans

6. Mac-and-Cheese-Pasta-Rezept im Blätterteigmantel

Eines der beliebtesten US-amerikanischen Fastfood-Gerichte hat es nun endlich nach Europa geschafft. Nach der Reise über den Ozean sind die „Macaroni and Cheese“ allerdings ganz verändert angekommen. Sie haben sich in neuer Form und mit ungewöhnlicher Kleidung so herausgeputzt, dass sie gar nicht wiederzuerkennen sind. Im Kern ist die Käse-Nudel-Leckerei allerdings gleich geblieben: Die sämige Konsistenz und der volle Geschmack sind seit dem Aufbruch aus ihrem Ursprungsland nicht verloren gegangen.

Credit: Media Partisans

7. Pizza aus Kartoffelbrei

Kartoffel und Pizza passen so gut zusammen wie Eisbär und Sahara? Weit gefehlt! Dieses Rezept ist die perfekte Kombination aus deftig und zart, aus feurig und elegant sowie aus simpel und raffiniert. Genau das Richtige für einen deutsch-italienischen Abend.

Credit: Media Partisans

8. Bacon-Käse-Überraschung

Wir wissen alle: Nur die inneren Werte zählen. Bei diesem Leckerbissen stimmt es allerdings nicht ganz, denn dafür sieht die Baconkruste zu attraktiv aus. Der gebackene Ring hat es allerdings auch im wahrsten Sinne des Wortes in sich.

Credit: Media Partisans

9. Kartoffelrolle mit Ricotta-Spinat-Füllung

Werden Kartoffeln in hauchzarte Scheiben geschnitten, scheint die Situation glasklar zu sein: Ein Bratkartoffelgericht landet auf der Tafel. Doch Leckerschmecker wäre eben nicht Leckerschmecker, würde es nicht ganz neue kulinarische Ideen auf den Teller zaubern. Deswegen kombinieren wir unsere Knollenscheibchen mit einer verführerischen Füllung zu einer wohlsortierten Kartoffelrolle.

Credit: Media Partisans

10. Blumenkohl-Hackfleisch-Insel mit Babybel-Füllung

Die Augsburger Puppenkiste besang einst die Insel mit zwei Bergen, darum das große weite Meer. Ersetze die Insel durch Hackfleisch, die Berge durch Blumenkohl und das Meer durch Béchamelsoße und du erhältst dieses großartige Gericht, das nicht nur von außen, sondern auch von innen zu überzeugen weiß.

Credit: Media Partisans

Nicht nur beim Zubereiten, sondern auch beim Essen sorgen diese 10 Rezepte für ordentlich Spaß mit Käse. Ganz egal, ob du dich für Pizza, Auflauf, Brot oder Nudeln entscheidest, vergiss auf keinen Fall den Käse, denn er rundet jedes Gericht ab und sorgt im Geschmack dafür, dass du dir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kannst.