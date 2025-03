Proteine und Ballaststoffe gefällig? Dann backe dieses einfache Brot ohne Hefe

Was sollte ein wirklich gutes Brot können? Es sollte natürlich gut schmecken, einfach zubereitet sein und im besten Fall auch noch richtig gesunde Inhaltsstoffe haben. Na, kannst du dir denken, worauf ich hinauswill? Dieses Leinsamenbrot ohne Hefe erfüllt all diese Anforderungen. Backe es doch direkt mal nach und probiere, wie lecker gesund sein kann.

Leinsamenbrot ohne Hefe: einfach und lecker

Leinsamen sind ein echtes regionales Superfood. Die kleinen, braunen Samen sind reich an Omega-3-Fettsäuren, welche den Blutdruck regulieren und die Nierenfunktion unterstützen. Da diese größtenteils in Fisch auftauchen, sind Leinsamen eine hervorragende pflanzliche Quelle dafür. Doch nicht nur damit punktet die Ölsaat. Sie stecken auch voller Antioxidantien und bestimmter sogenannter Phytochemikalien, die entzündungshemmend und sogar krebsvorbeugend sein sollen. Außerdem enthalten Leinsamen einen hohen Anteil an Ballaststoffen, womit sie die Verdauung unterstützen. Ähnliche Inhaltsstoffe wie die viel gelobten Chiasamen, nur eben ohne riesigen Fußabdruck.

Wie du Leinsamen mehr in deine Diät einbauen kannst? Na, zum Beispiel durch leckeres Backwerk wie dieses Leinsamenbrot ohne Hefe! Das versorgt dich mit ordentlich guten Inhaltsstoffen und braucht nicht mal lange, bis es im Ofen steht. Achte am besten darauf, dass du geschrotete Leinsamen dafür verwendest, denn diese geben ihre Inhaltsstoffe besser frei. Du findest sie in jedem Supermarkt.

Aber nun zum Brot: Beginne damit, einen Mix aus Leinsamen, Weizenvollkorn- und Dinkelmehl anzumischen. Dort hinein kommen etwas Backpulver, Salz und zu guter Letzt lauwarmes Wasser. Knete alles rasch zu einem glatten Teig zusammen und fülle diesen in eine gefettete Kastenform 🛒. Ab in den vorgeheizten Ofen damit und schon darfst du zusehen, wie das Brot fluffig aufgeht. Etwas später steht es schon duftend auf dem Frühstückstisch. Nun heißt es nur noch genießen. So einfach kann leckeres Brot sein!

Leinsamenbrot ohne Hefe Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 1 Laib Zutaten 1x 2x 3x 100 g Leinsamen geschrotet

100 ml kochendes Wasser

200 g Dinkelmehl Type 630

400 g Weizenvollkornmehl

15 g Backpulver

8 g Salz

1 TL Apfelessig

400 ml lauwarmes Wasser

2 EL Leinsamen ganz Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Vermische die Leinsamen mit 100 ml kochendem Wasser und lass sie 10 Minuten quellen.

Mische in einer großen Schüssel das Dinkelmehl, das Weizenvollkornmehl, Backpulver und Salz. Füge die gequollenen Leinsamen, das restliche Wasser und den Apfelessig hinzu.

Knete alles zu einem glatten Teig. Falls der Teig zu klebrig ist, gib noch etwas Mehl dazu.

Fülle den Teig in eine gefettete Kastenform. Bestreue ihn nach Wunsch mit ganzen Leinsamen.

Backe das Brot für ca. 50–55 Minuten. Klopfe auf die Unterseite – klingt es hohl, ist es fertig.

