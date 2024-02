Linsenbällchen in Kokos-Currysoße: pikant, sättigend, lecker

Wasche die Linsen gründlich. Gib sie dann mit 1 Liter warmem Wasser in einen Topf, bring sie zum Kochen und lass sie bei geringer Hitze 15 Minuten garen. Gieße sie anschließend in ein Sieb ab und salze sie leicht.

Schäle Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Schneide Zwiebel in feine Würfel und hacke Knoblauch und Ingwer fein. Dünste alles in Öl an. Gib eine Prise Salz und das Tomatenmark dazu, röste es leicht an und nimm es dann vom Herd.