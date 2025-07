Für Mango-Fans und Kaffee-Lover: Jetzt kommt der Mango Iced Latte

Fruchtig, cremig, koffeinhaltig – und verdammt lecker: Der Mango Iced Latte ist die perfekte Mischung aus Kaffee und tropischem Genuss. Egal, ob du nach einem neuen aufregenden Sommerdrink oder einer kreativen Abwechslung zu deinem morgendlichen Kaffeesuchst – dieses Rezept wird dich nicht enttäuschen!

Rezept für Mango Iced Latte: tropischer Wachmacher

Gefühlt jagt ein Kaffee-Trend den nächsten. Zumindest, wenn sich in den sozialen Medien bewegt. Als ich mal wieder auf Pinterest für etwas Inspiration unterwegs war, befand ich mich ganz schnell in einem Labyrinth aus trendigen Drink-Kreationen und Nachahmungen bekannter Starbucks-Rezepte. Schließlich stolperte ich über etwas, das ich noch nicht kannte: Mango Iced Coffee und Mango Iced Latte.

Sofort musste ich in dem Zusammenhang and den Iced Mango Matcha Latte denken, der zusätzlich zum Strawberry Matcha Latte wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr DER Drink des Sommers sein wird. Warum sollte, was mit Matcha funktioniert, nicht auch mit Kaffee gut schmecken? Ich beschloss, das Experiment zu wagen.

Zum Glück ist die Zutatenliste nicht lang. Du benötigst nur ein bisschen Mango. Ich habe meistens eine Packung tiefgefrorene Mangostücke in der Gefriertruhe für Smoothies. Wenn du aber Lust auf frische Mango hast, kannst du ebenso eine frische Frucht verwenden. Ansonsten benötigst du einen Shot Espresso oder circa 30 Milliliter stark gebrühten Kaffee, Milch und Eiswürfel. Ich habe mich in diesem Rezept für Kokosmilch entschieden für einen noch tropischeren Vibe.

Zuerst bereiten wir ein Mangopüree vor. Anschließend geben wir dieses in ein Glas. Wenn du einen noch stärkeren Farbverlauf haben möchtest, sodass dein Mango Iced Latte extra „instagramable“ aussieht, verteile etwas des Pürees an der Innenseite des Glases. Fülle anschließend alles mit Eiswürfel, kühler Kokosmilch und dem Kaffee auf. Strohhalm rein, fertig!

Bei Leckerschmecker findest du jede Menge weitere ausgefallene Kaffee- und Teerezepte, die es sich lohnt, auszuprobieren. Wie wäre es mal mit einem Blueberry Iced Latte oder diesem Iced Strawberry Latte? Mein aktueller persönlicher Favorit ist der Iced Cherry Chai Latte. Was ist dein neues Lieblingsgetränk?

Mango Iced Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Mango frisch oder TK

1 TL Honig oder Agavendicksaft optional für mehr Süße

Eiswürfel

150 ml Kokosmilch z.B. diese hier 🛒

1 Shot Espresso Zubereitung Falls du eine frische Mango verwendest, entferne die Schale, löse das Fruchtfleisch vom Kern und schneide es in Stücke. Gib die Mangostücke auf Wunsch mit etwas Honig in den Mixer. Püriere sie glatt. Falls das Püree zu dick ist, füge einen kleinen Spritzer Wasser hinzu, bis es eine cremige Konsistenz hat.

Fülle das Mangopüree in ein großes Glas. Fülle es zur Hälfte mit Eiswürfeln auf. Gieße die Kokosmilch vorsichtig auf das Mangopüree.

Brüh den Espresso frisch auf und lass ihn kurz abkühlen.

Gieße den Espresso langsam über die Kokosmilch, damit schöne Schichten entstehen.

Rühre um, falls du die Schichten mischen möchtest, und serviere sofort.

