Mit Marmelade backen: So kannst du den Fruchtaufstrich für Kuchen und Plätzchen verwenden

Kennst du das auch? Sobald das erste Obst im Garten reif wird, beginnt die Marmeladensaison. Das bedeutet: Zu jedem Anlass bekommt man selbst gemachte Marmelade geschenkt. Und da man mit dem Essen des süßen Brotaufstrichs kaum hinterherkommt, sammeln sich im Laufe des Jahres einige Gläser an. Es gibt aber eine Idee, was man mit ihnen anstellen kann. Statt sie auf das Frühstücksbrot zu schmieren, kannst du auch einfach mit Marmelade backen.

So einfach kannst du mit Marmelade backen

Durchstöbert man das Netz oder alte Kochbücher, dann fallen einem plötzlich unzählige Rezepte für Kuchen, Kekse und anderes Gebäck auf, die mit Marmelade zubereitet werden. Möchtest du deinen Bestand an Marmeladengläser etwas reduzieren und Platz im Vorratsschrank schaffen, dann backe einfach den einen oder anderen Kuchen damit. Verwenden kannst du sie unter anderem als Füllung, als Topping oder im Boden. Wir verraten, was es dabei zu beachten gibt.

Tortenboden mit Marmelade bestreichen

Du möchtest einen Kuchen mit einem klassischen Tortenboden zubereiten? Dann bestreiche ihn doch mal mit Marmelade, bevor du die Füllung obendrauf gibst. Das verleiht dem Kuchen nicht nur eine zusätzliche fruchtige Note und macht das Gebäck insgesamt etwas saftiger, die Marmelade verhindert auch, dass der Belag den Boden durchweichen kann.

Kuchenfüllung mit Marmelade zubereiten

Als süße und fruchtige Füllung ist Marmelade ein bekannter Klassiker. Sowohl in der Linzer Torte als auch in der Sachertorte darf die Schicht Marmelade nicht fehlen, ebenso wenig wie in der Waldviertler Mohntorte. Zu den bekanntesten Gebäck-Klassikern mit Marmeladenfüllung gehört auch der Berliner bzw. Pfannkuchen. Die Marmelade sorgt dabei für eine süße und gleichzeitig fruchtige Note.

Marmelade als Schicht zwischen mehreren Kuchenschichten verwenden

Besteht eine Torte oder ein Kuchen aus mehreren Böden, dann bildet eine Schicht Marmelade darauf einen süßen Kontrast. Vor allem bei Buttercreme- oder Sahnetorten fügt eine Fruchtmarmelade eine fruchtige Note hinzu. Trockenes Gebäck macht eine Marmeladenschicht saftiger.

Ein Topping mit Marmelade herstellen

Toppings machen aus Kuchen, Cupcakes und Torten etwas Besonderes und geben dem Gebäck zudem eine zusätzliche aromatische Note. Soll eine Schicht des Fruchtmuses eine Torte bedecken, erhitze die Marmelade vorher und streiche die warme Masse auf die Oberfläche von Muffins oder Cheesecake und lasse diese vor dem Servieren auskühlen und fest werden.

Kekse und Plätzchen mit Marmelade backen

Beliebt ist Marmelade auch als Füllung in Plätzchen wie Spitzbuben oder Linzer Plätzchen. Bei denen dient sie als fruchtige Füllung zwischen zwei Plätzchenschichten.

In unserer Leckerwissen-Rubrik findest du weitere Ratgeber rund um das Backen. Hier erfährst du unter anderem, warum du eine Kuchenform mit Backpapier auslegen solltest oder wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst.

Welche Vorteile hat Backen mit Marmelade?

Mit Marmelade zu backen hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen trägt der Aufstrich dazu bei, die Geschmacksvielfalt von Kuchen oder anderem Gebäck zu erhöhen. Du kannst mit den verschiedenen Sorten experimentieren und bei deinem Lieblingskuchen oder einem Gebäck-Klassiker immer wieder mal eine andere Marmelade verwenden, um ihnen so neue Aromen verpassen.

Zum anderen verleiht Marmelade eher trockenen Gebäcken aus Blätterteig oder Plätzchen eine saftige Note und macht sie angenehmer zu essen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marmelade eine vielseitige Zutat ist, die in der Backstube nicht fehlen darf. Sie bietet nicht nur geschmackliche Abwechslung, sondern kann auch Texturen und Optik verbessern und deinen Kuchen so auf ein neues Level heben. Traditionelle Rezepte verwandelt der Fruchtaufstrich sogar in moderne Kreationen.