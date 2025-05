Paella mit Chorizo: spanisches Gericht mit Twist

Kaum ein Gericht bringt so viel Sonne auf den Teller wie eine Paella. Der spanische Klassiker erinnert an sonnige Tage in Spanien, Urlaub am Mittelmeer oder gemeinsame Abende auf der Terrasse. Wir verleihen dem Gericht heute allerdings einen kleinen Twist und bereiten eine Paella mit Chorizo zu. Hast du Lust drauf? Dann folge unserem Rezept.

Die Paella mit Chorizo musst du jetzt unbedingt probieren

Die Paella stammt ursprünglich aus der Region Valencia an der Ostküste Spaniens. Dort gilt sie als Symbol für Gemeinschaft, Familie und geselliges Beisammensein. Die klassische Zubereitung basiert auf Reis, Safran, Gemüse und – je nach Region – Fisch, Meeresfrüchten oder Fleisch. Während viele puristische Rezepte auf Meeresfrüchte setzen, haben sich mit der Zeit unzählige Varianten entwickelt. Die Paella mit Chorizo ist eine davon. Sie entstand vor allem in Gegenden, in denen man gerne auf Fleisch zurückgreift oder keine frischen Meeresfrüchte zur Hand hat.

Bei der Chorizo handelt es sich um eine spanische Paprikawurst, die durch ihre kräftige Würzung mit geräuchertem Paprikapulver, Knoblauch und Chili besticht. In der Paella sorgt sie nicht nur für Geschmack, sondern auch für einen schönen Farbkontrast zum gelben Reis. Paprika, Zwiebel, Kurkuma und frische Petersilie runden das Gericht ab.

Du kannst die Paella mit Chorizo direkt aus der Pfanne servieren – wie es in Spanien üblich ist – und sie schmeckt auch noch am nächsten Tag hervorragend. Es gibt spanische Familien, in denen Paella jeden Sonntag auf den Tisch kommt, und jede Familie hat ihr eigenes Geheimrezept.

Wenn du Lust auf etwas Herzhaftes hast, das gleichzeitig bunt, sättigend und einfach zuzubereiten ist, solltest du diese Variante der klassischen Paella ausprobieren und dir ein Stück spanische Lebensart in die Küche holen.

Magst du Paella lieber mit Meeresfrüchten, wirst du bei Leckerschmecker auf jeden Fall fündig. Dort gibt es auch Rezepte für spanischen Ofenreis und eine mediterrane Reispfanne mit Spargel. Noch mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Paella mit Chorizo Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 360 g Chorizo

3 Paprika rot und gelb

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Öl

Salz und Pfeffer

1/2 TL Kurkuma

300 g Reis

600 ml Fleischbrühe Rind oder Huhn

10 g Petersilie frisch

1 Bio-Zitrone Zubereitung Schneide die Chorizo in Scheiben. Wasche die Paprika, halbiere sie und entferne Strunk und Kerne. Schneide sie danach in Würfel.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne und brate die Chorizoscheiben 4 Minuten darin an.

Nimm sie anschließend aus der Pfanne.

Gib das restliche Öl in die Pfanne 🛒 und brate Paprika, Zwiebel und Knoblauch 2 Minuten darin an. Würze mit Salz, Pfeffer und Kurkuma.

Gib den Reis dazu und gieße alles mit der Brühe auf.

Lass die Paella 15 Minuten zugedeckt bei niedriger Stufe köcheln. Nach 10 Minuten kommt die Chorizo mit hinein.

Wasche die Petersilie, zupfe die Blättchen ab und hacke sie fein.

Wasche die Zitrone mit heißem Wasser ab und viertele sie.

Garneiere die Paella mit Chorizo mit Petersilie und den Zitronenvierteln.

