Italienischer Klassiker: Zu Weihnachten gibt es Panettone

Deutschland hat Christstollen, Großbritannien Mince Pies – viele Nationen haben ihre eigenen, traditionellen Weihnachtsgebäcke. Wie bei so vielem kann die italienische Küche auch auf diesem Gebiet mit etwas ganz Besonderem auffahren: In dem südeuropäischen Land gibt es an Weihnachten Panettone. Wie du das süße Hefebrot zu Hause nachbacken kannst, erfährst du hier!

Panettone: traditionsreiches Hefegebäck zum Selbermachen

Wer schon einmal zur Weihnachtszeit einen italienischen Supermarkt betreten hat, weiß: Ohne Panettone geht es nicht. Für diejenigen, die diesen Anblick noch nicht genießen durften, hier eine Beschreibung: Mitten im Eingangsbereich türmen sich Pyramiden aus bunten Boxen, manche bis fast zur Decke. Die Boxen sind blasslila, golden, hellgelb, blau und rot. Viele tragen verschnörkelte Schriftzüge, einige haben einen Henkel zum Aufhängen. Es gibt Boxen, die in jede Handtasche passen und solche, die mit zwei Händen getragen werden müssen. All diese Boxen enthalten einen Panettone.

Dabei handelt es sich um ein süßes Hefebrot, das seinen Ursprung in der norditalienischen Lombardei hat, genauer gesagt, in Mailand. Die Geschichte der Panettone ist lang und geht bis ins neunte Jahrhundert zurück. Schon damals war es Brauch, an Weihnachten gemeinschaftlich Brot zu brechen und zu verspeisen. Ende des 16. Jahrhunderts tauchten erstmals Belege über „große Brote“, denn so heißt Panettone übersetzt, mit Butter, Rosinen und Gewürzen auf. Heute ist ein Panettone ein großes Hefebrot mit weichem Inneren, das mit Sultaninen und kandierten Früchten versehen wird.

Panettone ist eine eingetragene Marke und fest mit der italienischen Kultur verbunden. Es gibt Backkurse, in denen Interessierte das Handwerk des Brotes erlernen und Wettbewerbe, die dieses Können bewerten. Ein wenig Fingerspitzengefühl sollte bei der Zubereitung von Panettone auch drin sein. So brauchst du zunächst einen Vorteig, der im Italienischen Pasta Madre – „Mutterteig“ heißt. Dieser muss zwei Tage gehen, bevor die Zutaten hinzugegeben werden können. Nach erneuter Gehzeit wandert das Brot in den Ofen. Klassisch wird es in einer relativ flachen, zylindrischen Pappform gebacken und geht dann beim Backen kuppelförmig auf.

Panettone schmeckt nicht nur mit etwas Butter hervorragend, sondern lässt sich auch gut als Geschenk verpacken. Backe doch einfach kleinere Versionen, packe diese hübsch ein und erfreue deine Familie damit!

Es ist nie zu früh für Weihnachtsgebäck. Wo du gerade schon in der Backstube stehst, kannst du direkt auch Kokosmakronen zubereiten oder klassische Engelsaugen machen. Auch lecker schmecken Schoko-Espresso-Plätzchen.