Nudel-Klassiker aus Italien: Pasta alla gricia

Mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse. Mit Speck lockt man aber auch hungrige Freunde oder Familienmitglieder an. Zumindest dann, wenn es den italienischen Nudel-Klassiker Pasta alla gricia gibt. Du möchtest das Rezept? Hier kommt es!

Traditionelles Nudelgericht aus nur 5 Zutaten

Pasta alla gricia gehört wohl zu den einfachsten Gerichten überhaupt. Denn für die Zubereitung brauchst du maximal 25 Minuten und nur fünf Zutaten. Kaum zu glauben, dass sich aus so wenig eine Mahlzeit zaubern lässt, die alle begeistert.

Als erstes benötigst du Nudeln deiner Wahl. Gut eignen sich zum Beispiel Spaghetti oder Rigatoni. Die kochst du in einem Topf mit reichlich Salzwasser al dente. In der Zwischenzeit schneidest du den italienischen Speck Guanciale, ein aus der Schweinebacke hergestellter, ungeräucherter und luftgetrockneter Speck in Streifen. Danach reibst du den Pecorino. Mach am besten gleich ein bisschen mehr, denn von dem italienischen Käse streut man sich gern ein bisschen mehr über die Nudeln.

Der Speck wird dann in einer beschichteten Pfanne ohne die Zugabe von Öl leicht braun angebraten und mit einer Kelle Nudelwasser abgelöscht. Gib den Käse mit in die Pfanne, würze mit Salz und Pfeffer und füge dann die Nudeln hinzu. Bei Bedarf kommt noch ein Schuss Nudelwasser mit hinein. Danach kannst du anrichten und dir die Pasta alla gricia schmecken lassen.

Wusstest du, dass die Gerichte Spaghetti carbonara, Pasta alla gricia und Bucatini all’amatriciana alle den gleichen Ursprung haben? Das Basis-Gericht ist Cacio e Pepe, das aus Spaghetti, Pecorino und schwarzem Pfeffer besteht. Durch die Zugabe von Guanciale hast du Pasta alla gricia. Kommt ein Ei hinzu, hast du Spaghetti alla carbonara und mit Tomaten entstehen die Bucatini all’amatriciana.

Wenn du dich einmal durch die traditionellen italienischen Nudel-Klassiker probiert hast und immer noch nicht genug von Pasta hast, dann empfehlen wir dir, diese Nudel-Gerichte auszuprobieren. Ebenfalls einfach nachzukochen sind diese Knoblauchnudeln oder Pasta al Limone, die eine frische Note auf den Tisch zaubern.