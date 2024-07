So lecker schmeckt es, wenn du Fisch mit Limettensaft marinierst

Heute reisen wir kulinarisch nach Südamerika, genauer gesagt, nach Peru. Denn für die momentanen, schwülen Temperaturen gibt es kein besseres Gericht als peruanische Ceviche. Das Gericht aus roh mariniertem Fisch gilt als Nationalgericht des Landes. Wir zeigen, wie du es zu Hause zubereiten kannst und worauf du achten musst.

Peruanische Ceviche schmeckt erfrischend und aromatisch

Peru mit seiner langen Küstenlinie eignet sich perfekt, um fangfrischen Fisch zuzubereiten. Daher ist es keine Überraschung, dass Gerichte mit rohem Fisch in dem südamerikanischen Land sehr beliebt sind. Das bekannteste unter ihnen ist peruanische Ceviche. Dabei handelt es sich um kleine Stücke weißen Fisch, der mit Limettensaft und Chili mariniert wird. Dabei denaturiert, also stockt, das Eiweiß im Fisch und gibt ihm eine feste Konsistenz.

Das Rezept für peruanische Ceviche ist fest mit der Geschichte des Landes verbunden. Erste Spuren von Gerichten, bei denen roher Fisch mit Chili und Salz gegessen wurde, finden sich bereits um 2000 vor Christus. Kein Wunder also, dass der marinierte Fisch als Nationalgericht Perus und immaterielles Weltkulturerbe gilt. Häufig findet man in dem Land Imbissbuden, die sich auf das Gericht spezialisiert haben. Sie werden Cevicherías genannt.

Um peruanische Ceviche zu Hause ebenso lecker zuzubereiten wie in ihrem Heimatland, musst du besonders auf die Qualität der Zutaten achten. Grundlage ist ein weißer Fisch, hierzulande kannst du gut Wolfsbarsch oder auch Kabeljau verwenden. Wichtig ist, dass dieser so frisch wie möglich ist. Frage beim Fischhändler am besten nach Fisch in Sushi-Qualität.

Der Fisch wird klein geschnitten und mit etwas mariniert, das Leche de Tigre genannt wird, Tigermilch. Diese hat trotz ihres Namens nichts mit Milch zu tun, sondern aus Limettensaft, Chili, Koriander, Salz, Zwiebel und manchmal etwas Fisch besteht. Der peruanischen Ceviche können nach dem Marinieren weitere Zutaten hinzugefügt werden, wie zum Beispiel Radieschen oder Paprika.

