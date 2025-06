Frisch und lecker: Probiere diesen mediterranen Petersiliensalat

Ohne Petersiliensalat wäre die Mittelmeerküche nicht die gleiche. Mit seinen bekömmlichen Zutaten wie Tomate, Petersilie und Hirse ist der Salat ein leichtes Mittag- oder Abendessen. Auch hierzulande ist er ein beliebtes Gericht. Nicht nur, weil er erfrischend schmeckt, sondern auch, weil er gesund ist und du für die Zubereitung nicht viel Zeit benötigst.

Schnelles Rezept für Petersiliensalat

Die mediterrane Küche ist bekannt für ihre gesunden Gerichte, in denen viel Gemüse, frische Kräuter und Olivenöl stecken. Kein Wunder, dass die Gerichte des Mittelmeerraumes so beliebt sind. Ein schnelles wie einfaches Rezept dieser Kulinarik ist der Petersiliensalat. In ihm stecken ausschließlich gesunde Zutaten. Das verwendete Gemüse und die Kräuter sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und machen aus dem Salat eine bekömmliche Mahlzeit. Die Hirse ist zudem glutenfrei, weshalb auch Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit beim Petersiliensalat zulangen dürfen.

Möchtest du den Salat nachkochen, benötigst du für die Zubereitung maximal 20 Minuten. Während die Hirse im Topf kocht, kannst du die restlichen Zutaten wie Tomaten, Zwiebeln, Petersilie und Knoblauch klein schneiden und das Dressing anrühren. Zum Schluss vermengst du alle Komponenten miteinander und kannst dir den Petersiliensalat schmecken lassen.

Übrigens, der Salat ist sowohl zum Mittagessen als auch zum Abendbrot eine vollwertige Mahlzeit. Je nach Geschmack kannst du den Salat durch zusätzliche Zutaten wie Gurke oder frische Minze anpassen. Mit Feta erhält er eine würzige Note, und sollte Hirse nicht dein Ding sein, kannst du das Getreide durch Couscous oder Bulgur ersetzen. Probier einfach aus, was dir am besten schmeckt.

Petersiliensalat Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Hirse

1 Prise Salz

2 Bund glatte Petersilie

1 Knoblauchzehe

1 rote Zwiebel

300 g Tomaten

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

frischer Pfeffer

Walnüsse oder ungesalzene Pistazien optional Zubereitung Lass gesalzenes Wasser in einem Topf aufkochen. Spüle die Hirse🛒 in einem Sieb unter fließendem Wasser ab und koche sie für etwa 15 Minuten im Salzwasser. Lass die Hirse danach in einem Sieb abtropfen und abkühlen.

Wasche und hacke die Petersilie fein, während die Hirse kocht. Schäle den Knoblauch und hacke ihn ebenfalls fein. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Streifen. Wasche danach die Tomaten und scheide sie in kleine Würfel.

Wasche die Zitrone gründlich ab. Reibe die Schale ab und presse den Saft aus.

Vermenge in einer Schüssel das Olivenöl mit Zitronensaft- und abrieb sowie Salz. Gib dann die Tomaten, die Petersilie, den gehackten Knoblauch sowie die Zwiebel hinzu und mische die Hirse unter. Abschließend mit frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und nach Wunsch mit Walnüssen oder ungesalzenen Pistazien servieren.

