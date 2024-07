Pflaumen-Galette für deine süße Pause

Manchmal gehört zur Pause am Nachmittag etwas Süßes einfach dazu. Aber was darf es sein, die Auswahl ist schließlich groß. Kuchen, Kekse und Schokolade lassen wir heute mal links liegen und entscheiden uns für eine Pflaumen-Galette.

Pflaumen-Galette: genießen wie in Frankreich

Eine Galette ist ein typisches Gebäck aus Frankreich. Es gehört zur französischen Küche ebenso dazu wie die Tarte, der Crêpe oder die Quiche, ist bei uns aber noch nicht allzu sehr geläufig. Völlig zu Unrecht, wie wir finden, denn eine gut gebackene Galette kann mit einem klassischen Kuchen durchaus mithalten. Der Vorteil: Galettes kannst du in allen erdenklichen Varianten sowohl herzhaft als auch süß backen. Wir entscheiden uns für eine süße Variante, die wir passend zur Saison mit Pflaumen belegen.

In Frankreich besteht der klassische Galette-Teig aus Buchweizenmehl. Das ändern wir ab und verwenden für unsere Pflaumen-Galette stattdessen eine Mischung aus Dinkelmehl und gemahlenen Mandeln. Das verleiht dem Teig ein feines, nussiges Aroma und das wiederum passt perfekt zum Aroma der Pflaumen.

Bereite zuerst den Teig zu. Verknete dabei Mehl, gemahlene Mandeln, in Stücke geteilte Butter, eine Prise Mehl, Zucker, Vanillezucker und kaltes Wasser am besten mit den Händen zu einem Teig. Wickle ihn danach in Frischhaltefolie und lege ihn kurz in den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kannst du die Füllung für die Pflaumen-Galette zubereiten. Dafür wäschst und entsteinst du die Pflaumen. Schneide sie dann in Spalten. Koche sie in einer Pfanne mit Zucker, Stärke, Zimt, Salz und Vanille. Rolle anschließend den Teig kreisrund aus und lege ihn in eine Tarteform. Verteile die Pflaumen darauf, achte dabei darauf, einen Rand von drei Zentimetern frei zu lassen, schlage diesen um und bestreiche ihn mit verquirltem Ei und Zucker. Danach muss die Galette nach französischem Vorbild noch 30 Minuten backen.

Koste das französische Gebäck auch mal als sommerliche Beeren-Galette. Oder wie wäre es mit herzhaften Varianten wie der Sauerkraut-Galette oder einer Galette mit Ei und Lachs zum Frühstück?