Picadillo: mexikanisches Hackfleischgericht mit Pfiff

Auch im Frühling gibt es Tage, die einfach so richtig ungemütlich sind. Wenn es draußen regnet und kalt ist, braucht es etwas Leckeres, das von innen wärmt. Da kommt der Picadillo, eine mexikanische Hackfleischpfanne, gerade gelegen. Dieses vielseitige und aromatische Gericht ist einfach zubereitet und überzeugt mit würzigem Hackfleisch, süßen Rosinen und knackigen Oliven.

Genieße den Geschmack von mexikanischem Picadillo

Das Picadillo hat seine Wurzeln in Spanien und hat sich von dort in viele lateinamerikanische Küchen verbreitet, wobei jede Region ihre eigene einzigartige Note hinzufügt. In Kuba beispielsweise wirst du eine süßliche Note erleben, in Mexiko hingegen hat die Hackfleischpfanne häufig eine schärfere Note durch zusätzliche Chilischoten oder Gewürze.

Was das Picadillo aber immer auszeichnet, ist die unkomplizierte Zubereitung und seine Anpassungsfähigkeit. Traditionell wird es mit Rinderhack, einer reichen Tomatensoße sowie verschiedenen Gemüsesorten zubereitet. Die Gewürze sind aber der wichtigste Teil und geben der Hackfleischpfanne erst das reiche Aroma. Je nach Vorliebe kannst du Kreuzkümmel, Lorbeerblätter, Zimt und Nelken verwenden. Aber auch Knoblauch und Chili dürfen nicht fehlen.

Picadillo schmeckt nicht nur unglaublich lecker und würzig, sondern ist auch praktisch. Du kannst es – wie in unserem Rezept – mit Reis genießen, als Füllung für Tacos verwenden oder sogar mit Teig ummanteln, um daraus herzhaft gefüllte Teigtaschen zu machen.

Diese Flexibilität und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten machen Picadillo zu einem Allrounder auf jedem Esstisch. Lass dich verzaubern und probiere es aus!

Die mexikanische Küche ist sehr vielfältig. Weil wir von ihr nicht genug bekommen können, möchten wir dir auch noch den mexikanischen Hähnchenauflauf mit Reis, das Rezept für Huevos Rancheros und die Chili con Carne mit Schokolade ans Herz legen.