Dieses Pilzrisotto ist ein Klassiker, den man einmal gekocht haben sollte

Lust auf Reis? Dann empfehlen wir dieses Pilzrisotto. Keine Bange: Risotto haftet fälschlicherweise der Ruf an, es wäre kompliziert in der Zubereitung. Das stimmt allerdings nicht. Dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt dieses Gericht selbst Kochanfängern.

Rezept für Pilzrisotto: aromatischer Klassiker

Unser Pilzrisotto schmeckt herrlich aromatisch. Das liegt vor allem an den getrockneten Steinpilzen, die wir verwenden. Diese weichen wir zunächst in heißem Wasser ein, und auch dieses benutzen wir anschließend zum Kochen. Es verleiht dem Reisgericht noch mehr Geschmack.

Wer jetzt behauptet, ein Risotto wäre nichts für Kochanfänger, irrt. Völlig zu Unrecht hat der italienische Klassiker diesen Ruf. Wir wollen dich motivieren, unser Pilzrisotto einfach einmal nachzukochen, denn dank unserer ausführlichen Anleitung kann nichts schief gehen. Und belohnt wirst du mit einem Gericht, das dich und deine Geschmacksknospen verwöhnt.

Wichtig bei einem Risotto wie diesem: Die Flüssigkeit, in der der Reis kocht, wird nach und nach in den Topf gegossen. Du füllst immer nur so viel dazu, bis der Reis gerade so bedeckt ist, und lässt sie dann erst verkochen, bevor du mehr dazu gießt. Ab und zu rührst du zwischendurch um – mehr ist es nicht.

Unser Pilzrisotto kochen wir klassisch mit Parmesan. Da der Hartkäse aber nicht vegetarisch ist, ist das Gericht für alle, die auf Fleisch verzichten, tabu. Möchtest du es dennoch nachkochen, kannst du stattdessen Hefeflocken verwenden. Sie geben dem Gericht einen ebenso intensiven, „käsigen“ Geschmack.

Du möchtest du Alkohol verzichten, aber unser Pilzrisotto wird mit Weißwein abgelöscht? Ebenfalls kein Problem: Nimm anstelle des Weins zum Beispiel einen Schuss Essig.

Hat dich das Reisfieber gepackt, frag doch mal unseren Koch-Bot, welche Rezepte er dir empfehlen kann. Wir sind etwa große Fans von einem Petersilien-Risotto und einem Garnelen-Risotto mit Zitrone. Ebenfalls köstlich ist unser Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat. Lass es dir schmecken!