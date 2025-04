Pimientos de Padrón mit Knoblauchdip – perfekt für deinen Tapas-Abend

Seit ich Pimientos de Padrón zum ersten Mal probiert habe, bin ich ein absoluter Fan von den kleinen grünen Köstlichkeiten. Der leicht bittere und doch frische Geschmack, kombiniert mit grobem Meersalz, macht sie perfekt in einem Tapas-Buffet. Und mit dem dazugehörigen Knoblauchdip könnte ich mich ausschließlich an ihnen satt essen.

Pimientos de Padrón sind perfekt, wenn du einen spontanen Snack zubereiten willst

Die Grillpaprika sind in ihrem Geschmack sehr mild. Damit sie in ihrer bekanntesten Zubereitungsform gebraten werden können, müssen die Schoten in noch nicht ausgewachsenem Zustand geerntet werden – denn der Schärfegrad nimmt zu, je länger sie wachsen.

Auch, wenn sie nicht wirklich scharf werden, kann es dadurch dazu kommen, dass sich in ein und derselben Packung unterschiedlich würzige Paprika befinden. Aber völlig egal, wie lange sie reifen konnten: Die Zubereitung für diesen köstlichen Snack ist im Handumdrehen erledigt und bietet sich dementsprechend ideal an, wenn du noch eine schnelle Beilage machen möchtest.

Auch den Knoblauchdip hast du im Handumdrehen zusammengemixt. Er passt perfekt zu den Aromen der Grillpaprika und ist ganz leicht gemacht. Wenn du einen Zerkleinerer 🛒 hast, dann kannst du den gesamten Dip darin zubereiten. Es funktioniert aber auch problemlos mit einer Knoblauchpresse.

Kümmere dich zuerst um den Dip, da die Paprika nur wenige Minuten in der Pfanne benötigen und danach direkt angerichtet werden können. Sie sind ideal für einen Tapas-Abend, als Beilage zu einem frischen Salat oder auch, wenn du einfach Lust auf einen deftigen, warmen Snack zu einem Film hast.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zu einem gelungenen Tapas-Buffet gehört natürlich ein Potpourri an kleinen Gerichten. Bei Leckerschmecker findest du alles, was du dafür brauchst. Zusätzlich kannst du noch Croquetas de Jamón auf dem Tisch servieren. Einen weiteren deftigen Klassiker zauberst du mit Patatas Bravas. Und eine himmlische Mischung aus herzhaft und süß gelingt dir mit diesen Pflaumen im Speckmantel. Noch mehr Inspiration verrät dir unser Koch-Bot rund um dir Uhr.

Pimientos de Padrón Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Knoblauchzehen

1 Zitrone

3 EL Olivenöl

3 EL Mayonnaise

1 TL Salz

200 g Pimientos de Padrón

2 EL neutrales Pflanzenöl

grobes Meersalz nach Geschmack Zubereitung Schäle den Knoblauch und zerkleinere ihn mit einem Knoblauchschneider oder einer Knoblauchpresse. Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Vermenge Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl und Mayonnaise gründlich miteinander. Schmecke den Dip mit etwas Salz ab. Tipp: Für ein noch cremigeres Ergebnis kannst du den Dip auch in einem Zerkleinerer mixen.

Wasche die Grillpaprika gründlich ab und trockne sie gut ab.

Erhitze ausreichend Pflanzenöl in einer Pfanne und brate die Paprika für 5-6 Minuten an, bis die Haut der Paprika leicht gebräunt ist und Bläschen bildet.

Lass sie auf einem Küchenpapier abtropfen, serviere sie in einer Schale und bestreue sie mit dem Meersalz.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.