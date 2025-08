Pinsa mit Zucchini und Mozzarella: leckere Pizza-Alternative

Forme ihn zu einer Kugel. Verpacke sie in einem luftdichten Behälter und stelle diesen für 24-72 Stunden in den Kühlschrank.

Schneide in der Zwischenzeit die Zucchini in Scheiben und brate sie in einer Grillpfanne mit Olivenöl von beiden Seiten an. Halbiere die Kirschtomaten.