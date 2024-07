Mit diesem Gericht verleihst du Essensresten neuen Glanz!

Hast du Kartoffeln übrig? Kein Problem! In Schweden gibt es in solchen Fällen Pytt i Panna, ein Pfannengericht aus Resten. Das ist schnell zusammengerührt und schmeckt hervorragend. Da lohnt es sich fast, gleich ein paar Kartoffeln mehr zu kochen!

Pytt i Panna: Resteverwertung auf Schwedisch

Manchmal verschätzt man sich einfach, was den eigenen Hunger betrifft. Gerade noch schrie der Magen nach einer großen Portion Kartoffeln und jetzt ist man doch schon satt. So ein Mist. Was passiert nun mit den übrig gebliebenen Knollen? Wegschmeißen ist keine Option. In Schweden gibt es in solchen Fällen am nächsten Tag Pytt i Panna, ein leckeres Pfannengericht aus Resten.

Pytt i Panna heißt auf Deutsch so viel wie „winzig in der Pfanne“ und bezieht sich auf die Größe der Zutaten. Um es zuzubereiten, schneidest du kalte, gekochte Kartoffeln in kleine Würfel und brätst diese mit Zwiebeln an. Für den Extra-Geschmack kommen noch klein geschnittenes Fleisch und Speck hinzu. Falls du also nicht nur Kartoffeln, sondern auch Reste von einem Braten oder Bratwurst übrig hast, können diese ebenfalls ins Gericht wandern. Zum Schluss garnierst du das Ganze mit einem Spiegelei und servierst es mit eingelegter roter Bete oder sauren Gurken.

Du hast neben den Kartoffeln weitere Reste übrig? Kein Problem! Pytt i Panna ist dafür da, genau diesen ein neues Leben einzuhauchen. Auch grüne Bohnen, Karotten oder sogar Rosenkohl schmecken in dem Pfannengericht hervorragend. Das Wichtigste ist, dass du beim Anbraten nicht an Butter sparst. Dadurch werden die Zutaten besonders schön braun und knusprig. So lecker war Resteverwertung noch nie!

