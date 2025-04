Radieschenblättersuppe: frischer Frühlingsgenuss

Du hast frische Radieschen gekauft. Was machst du mit den Blättern? Landen diese bei dir auch wie wohl bei den meisten von uns einfach im Biomüll? Das ist schade, denn das Grün besitzt ein herrlich nussig-würziges Aroma, das an Rucola oder junge Spinatblätter erinnert und enthält zudem noch viele gesunde Inhaltsstoffe. Wir schnappen uns das Grün und bereiten daraus eine leckere Suppe zu. Neugierig, wie das geht? Hier ist das Rezept für unsere Radieschenblättersuppe.

So machst du eine Radieschenblättersuppe

Die grünen Blätter von Gemüse sind wertlos und taugen höchstens noch als Kaninchenfutter? Von wegen! Lass dich vom Gegenteil überzeugen und probiere mal eine leckere Suppe aus dem Grün von Radieschen zuzubereiten. Das Ergebnis wird dich überraschen und das sowohl optisch als auch geschmacklich.

Zusammen mit Zutaten wie einer Kartoffel, Crème fraîche, Gemüsebrühe und Gewürzen wird aus dem wenig beachteten Grün eine frische und würzige Suppe, die frischen Wind in deine Frühlingsküche zaubert. Die Kartoffel sorgt für die Sämigkeit, Crème fraîche für eine cremige Note und die Gewürze verleihen der Radieschenblättersuppe noch mehr Geschmack.

Wusstest du, dass die Blätter von Radieschen nicht nur geschmacklich, sondern auch gesundheitlich einiges zu bieten haben? So steckt in dem Grün jede Menge von dem Immunsystem stärkenden Vitamin C. Auch mit Eisen, Kalzium, Magnesium und Kalium punkten die sonst oft achtlos behandelten Blätter.

Wie die Radieschen selber, enthalten auch die Blätter Senföle, die für den typisch scharfen Geschmack sorgen und gleichzeitig entzündungshemmend und antibakteriell wirken. In einer Suppe oder einem Pesto verarbeitet, sorgen diese für ein tolles, leicht scharfes Aroma. Und wen diese Argumente noch nicht überzeugen, sollte wissen, dass die grünen Blätter außerdem Ballaststoffe enthalten und für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen.

Lass dir die Suppe zusammen mit einem frisch gebackenen Brot schmecken. Noch mehr frische Frühlingssuppen gibt es bei Leckerschmecker. Koch dir Nachschlag und bereite auch mal eine Rhabarber-Paprika-Suppe oder eine grüne Spargelsuppe.

Radieschenblättersuppe

Portionen 2

Zutaten

1 Schalotte

1 mehligkochende Kartoffel

1 EL Butter

500 ml Gemüsebrühe

1 Bund Radieschenblätter

2 EL Crème fraîche

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 Spritzer Zitronensaft

6 Radieschen

1 EL gehackte Kräuter nach Geschmack Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in feine Stücke. Schäle die Kartoffel und schneide sie in Würfel.

Erhitze die Butter in einem Topf und dünste die Zwiebel darin glasig an. Gib die Kartoffelwürfel hinzu und brate sie ebenfalls kurz mit.

Lösche mit der Gemüsebrühe ab und lass das Gemüse rund 12 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind.

Schneide die Radieschen vom Grün ab. Wasche die Radieschenblätter gründlich und hacke sie grob. Gib sie mit in den Topf und koche sie für 3 Minuten mit.

Püriere die Suppe gut durch, bis sie eine feine Konsistenz hat.

Rühre die Crème fraîche ein und schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, frisch geriebener Muskatnuss 🛒 und einem Spritzer Zitronensaft ab.

Schneide die Radieschen in feine Scheiben und hacke die Kräuter.

Verteile die Suppe auf Schüsseln und dekoriere sie vor dem Servieren mit den Radieschenscheiben und den gehackten Kräutern.

