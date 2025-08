Französischer Klassiker trifft auf deutsche Küche: Ratatouille-Kartoffel-Auflauf

Wettermäßig lässt dieser Sommer teilweise wirklich zu wünschen übrig. Kaum ist es mal zwei Tage warm, kommen wieder Regen und Wind ins Spiel und es wird kühl. Das, was die Stimmung noch retten kann, sind Wohlfühlgerichte aus dem Ofen. Heute gibt es einen Ratatouille-Kartoffel-Auflauf, der auf geschickte Art und Weise die französische mit der deutschen Küche verbindet. Hier ist das Rezept.

Ratatouille-Kartoffel-Auflauf: einfaches Rezept zum Nachkochen

Ratatouille ist ein französischer Klassiker, der allerspätestens seit dem Disney-Film des gleichen Namens in aller Munde ist. Dabei handelt es sich ursprünglich um ein einfaches Bauerngericht aus der Provence, das aus Zucchini, Aubergine, Zwiebeln, Tomaten und Paprika besteht und im Ofen geschmort wird. Seine Zubereitung ist einfach, das Ergebnis schmeckt jedoch so komplex und köstlich, dass ein Nachschlag nichts Ungewöhnliches ist.

Wir haben uns an dem klassischen Rezept orientiert, verpassen ihm jedoch einen deutschen Dreh und fügen Kartoffeln hinzu. Das macht diesen Ratatouille-Kartoffelauflauf zu etwas ganz Besonderem. Doch fangen wir ganz vorne an: Beginne damit, dein Gemüse in dünne Scheiben zu schneiden oder zu hobeln. Das sieht nicht nur optisch toll aus, sondern sorgt auch dafür, dass alles gleichmäßig gart. Pass beim Hobel unbedingt auf deine Finger auf oder verwende einen Schutzhandschuh.

Vermische Olivenöl mit Kräutern der Provence und Knoblauch und mariniere das Gemüse ein wenig darin. Dann geht es ans Schichten: Lege die Gemüsesorten abwechselnd aneinander, sodass das Endergebnis bunt und abwechslungsreich aussieht. Dazu kommt noch etwas geriebener Käse für die goldbraune Kruste und ab in den Ofen damit! Ratatouille-Kartoffel-Auflauf ist etwas für echte Feinschmecker und Feinschmeckerinnen und macht auch an den grauesten Tagen gute Laune!

Lust auf mehr Ideen mit Ratatouille? Wir haben da so einiges für dich. Koste doch mal von diesen Ratatouille-Gnocchi aus dem Ofen. Griechenland und Frankreich treffen aufeinander, wenn du eine Riesenbohnen-Ratatouille zubereitest. Auch lecker: Ratatouille-Maultaschen-Auflauf.

Ratatouille-Kartoffel-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Kartoffeln festkochend

1 Zucchini

1 Aubergine

1 rote Paprika

3 Tomaten

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

2 TL Kräuter der Provence z.B. diese hier 🛒

Salz und Pfeffer

100 g geriebener Käse z. B. Emmentaler oder Mozzarella Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche das Gemüse und schneide oder hobele es in feine Scheiben. Presse den Knoblauch.

Vermische das Olivenöl mit den Kräutern der Provence, Knoblauch, Salz und Pfeffer.

Vermische das Gemüse mit dem Würzöl.

Lege die Kartoffel-, Zucchini-, Auberginen-, Paprika- und Tomatenscheiben dachziegelartig abwechselnd in eine gefettete Auflaufform.

Streue den Käse über das Gemüse.

Backe den Auflauf etwa 45 Minuten, bis das Gemüse weich ist und der Käse goldbraun.

