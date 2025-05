Dieser Rhabarber-Rucola-Salat schmeckt allein und als Beilage

Wasche den Rhabarber, ziehe die Schale ab und schneide ihn in ca. 3 cm lange Stücke. Entferne die Schale der Schalotten und schneide sie in feine Würfel. Erhitze danach Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Schalottenwürfel darin kurz an. Gib den Rhabarber hinzu und brate ihn etwa 5 Minuten mit an. Lösche danach mit Kirschsaft ab und lass den Inhalt der Pfanne kurz aufkochen und anschließend bei niedriger Hitze 2 Minuten auf niedriger Stufe köcheln.