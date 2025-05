Rhabarber-Streusel-Pie: fruchtig trifft knusprig

Heute backen wir mal keinen gewöhnlichen Kuchen in der Kastenform oder auf einem Blech, heute gibt es einen Pie. Unter einem knusprigen Teigdeckel verbirgt der Kuchen ein süßes und fruchtiges Geheimnis. Woraus die Füllung besteht, bleibt für Kaffeegäste bis zum Anschneiden verborgen. Wir verraten es aber trotzdem schon mal: Der Star des Tages auf unserer Kaffeetafel ist ein süßer Rhabarber-Streusel-Pie.

Knuspriger Genuss: Rhabarber-Streusel-Pie

Pies sind ursprünglich ein typisches Gebäck der britischen Küche, bei dem eine Füllung zwischen zwei Teigdeckeln gebacken wird. Es gibt sie sowohl in herzhaften als auch süßen Varianten. Und auch wenn wir deftige Pies (vor allem in der kalten Jahreszeit) zu schätzen wissen, haben es uns die süßen Varianten doch besonders angetan. Gerade jetzt, wo der Rhabarber wieder wächst, freuen wir uns deshalb auf einen Pie mit fruchtig-süßer Rhabarberfüllung.

Die Zubereitung eines Pies erfordert kein aufwendiges Profi-Können eines Bäckers. Der Kuchen ist zum Glück leicht und somit anfängerfreundlich. Bereite zuerst einen klassischen Mürbeteig zu. Dafür vermengst du Mehl mit kalter, in Stücke geschnittener Butter, einer Prise Salz, etwas kaltem Wasser, einem Eigelb und Zucker und verknetest alle Zutaten schnell mit den Händen zu einem Teig. Achte darauf, den Teig nicht zu lange zu bearbeiten, es dürfen ruhig noch ein paar Butterstreifen sichtbar sein. Rolle ihn dann zu einer Kugel, drücke diese leicht platt und lege sie dann in Frischhaltefolie gewickelt in den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kannst du dich um die Füllung kümmern. Dafür schälst du einfach die Rhabarberstangen und schneidest sie in gleich große Stücke. Vermenge sie mit Vanilleextrakt (oder alternativ einem Päckchen Vanillezucker), Speisestärke sowie Zucker und lass die Mischung rund zehn Minuten ziehen. Die Streusel knetest du aus Mehl, kalter Butter, einer Prise Salz und braunem Zucker. Ist alles fertig, rollst du den Teig aus, legst ihn in eine Pie-Form, verteilst die Fruchtfüllung darüber und deckst alles mit den Streuseln gut ab. Dann geht es zum Backen nur noch in den Ofen und du kannst dich schon mal auf dein erstes Stück Rhabarber-Streusel-Pie freuen.

Übrigens: Der Kuchen schmeckt lauwarm besonders gut. Serviere ihn einfach zusammen mit etwas geschlagener Sahne oder einer Kugel Vanille- oder Joghurteis.

Rhabarber-Streusel-Pie Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien (online zum Beispiel hier 🛒) 1 Pie-Form Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl

150 g kalte Butter in Würfeln, plus etwas mehr für die Form

50 g Zucker

1 Eigelb

2 EL kaltes Wasser

1 Prise Salz Für die Füllung: 600 g Rhabarber

120 g Zucker

1 EL Speisestärke

1 TL Vanilleextrakt Für die Streusel: 150 g Mehl

100 g kalte Butter

80 g brauner Zucker

1 Prise Salz Zubereitung Verknete alle Zutaten für den Teig zügig miteinander. Forme daraus Kugel, drücke sie leicht flach und lege sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Streiche eine Pie- oder Tarteform mit Butter ein.

Wasche den Rhabarber, schäle ihn und schneide ihn dann in gleich große Stücke.

Vermenge den Rhabarber anschließend mit Zucker, Stärke und dem Vanilleextrakt. Lass die Mischung ca. 10 Minuten ziehen.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Form. Ziehe einen kleinen Rand hoch und schneide überstehenden Teig ab.

Verteile die Rhabarbermischung gleichmäßig auf dem Boden.

Verknete die Zutaten für die Streusel kurz zu Krümeln zusammen. Verteile sie dann großzügig über der Füllung.

Backe den Pie auf mittlerer Schiene etwa 45 Minuten lang, bis die Streusel goldbraun sind.

Lass ihn nach dem Backen etwas auskühlen und serviere ihn am besten lauwarm mit einer Kugel Eis.

