Backe süße Rosinen-Zimt-Bagel zum Frühstück

Ich liebe Bagel, esse sie aber viel zu selten. Außer, wenn es mich auf Reisen nach Kanada oder in die USA zieht. Dann stehen die runden Brötchen mit Loch in der Mitte fast täglich auf den Speiseplan: entweder morgens zum Frühstück oder als Sandwich belegt am Nachmittag, um den kleinen Hunger zu stillen. Zu meinen absoluten Lieblingen gehören Rosinen-Zimt-Bagel, die ich zu besonderen Anlässen auch mal selbst backe. Wie, verrate ich dir heute.

Rezept für Rosinen-Zimt-Bagel: süßer Klassiker

Bagel habe ich kennengelernt, als ich das erste Mal in die USA reiste. Damals war ich noch ein Teenager, kannte natürlich die deutschen Sonntagsbrötchen, hatte von den runden Gebäckstücken noch nie probiert. Donuts waren mir bekannt, aber die deutlich festeren Bagel hatte ich bisher nicht gegessen. Da stand ich also morgens im Frühstücksraum des Hotels und betrachtete die riesige Auswahl verschiedener Sorten. Ich entschied mich für einen Rosinen-Zimt-Bagel – und war sofort verliebt.

Am liebsten esse ich Rosinen-Zimt-Bagel, indem ich sie aufschneide und erst einmal beide Hälften toaste. Dann bestreiche ich sie entweder mit gesalzener Butter und Honig oder mit Frischkäse. Beide Varianten sind zwar simpel, aber unfassbar lecker, weshalb du sie unbedingt ebenfalls probieren solltest.

Vor allem in New York und in Großstädten Kanadas wie Montreal sind Bagel absolute Klassiker. An beinahe jeder Ecke findet man Shops, die sie verkaufen. Man bekommt sie dort wie bei uns Brötchen beim Bäcker, kann sie aber auch üppig belegt bestellen. Das kann je nach Geschäft schon einmal ganz schön teuer werden, lohnt sich aber auf jeden Fall. Ausgewanderter Juden brachten das Gebäck übrigens ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten und sorgten dafür, dass man Rosinen-Zimt-Bagel und andere Sorten vor allem mit den USA in Verbindung bringt.

Probiere auch klassische Sesambagel oder New York Bagel. Du kannst Bagel sogar im Airfryer backen. Passende Heißluftfritteusen findest du zum Beispiel online 🛒.

Übrigens: In Montreal herrscht ein regelrechter Bagel-Krieg – mit Augenzwinkern, also keine Sorge. Es gibt dort zwei stadt- und landbekannte Backstuben, die um die Gunst der Kunden buhlen. Mittlerweile verkaufen sie nicht nur Bagel, sondern auch Fan-Artikel wie Hoodies, T-Shirts und Co. Ein bisschen erinnert es an die Rivalitäten von Hertha- und Union-Berlin-Fans oder Anhängern vom HSV und St. Pauli: In Montreal entscheidet man sich entweder, seine Bagel bei Fairmount Bagel oder St. Viateur zu kaufen – und nirgendwo anders, schon gar nicht beim jeweils anderen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Jetzt kennst du eine witzige Anekdote, die du deinen Lieben beim Frühstück erzählen kannst, wenn ihr euch eure Rosinen-Zimt-Bagel schmecken lasst. Guten Appetit!

Rosinen-Zimt-Bagel Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 4 EL Zucker

2 1/4 TL Trockenhefe

350 ml Wasser warm

500 g Mehl 550

1 1/4 EL Zimt gemahlen

2 TL Salz

150 g Rosinen

etwas Milch Zubereitung Löse den Zucker und die Hefe im Wasser auf und stelle den Mix 5-10 Minuten beiseite.

Siebe derweil das Mehl in eine Schüssel und mische es mit 1 EL Zimt und dem Salz. Forme eine Mulde und gieße das Hefe-Zucker-Wasser hinein.

Beginne mit einem Holzspatel, alles zu einem Teig zu verkneten. Du kannst auch eine Küchenmaschine dafür verwenden.

Knete den Teig nun mit den Händen auf einer bemehlten Arbeitsfläche für weitere 3-5 Minuten. Lass ihn anschließend zugedeckt in der Schüssel an einem warmen Ort für 60-90 Minuten ruhen.

Spüle die Rosinen mit warmem Wasser ab und lass sie abtropfen. Mische sie mit dem übrigen Zimt.

Knete den Teig erneut auf einer bemehlten Arbeitsfläche durch und arbeite dabei die Rosinen ein. Teile den Teig danach in 8 gleich große Stücke und rolle sie zu einem Ball. Stich mit dem Finger ein Loch durch die Mitte und forme die Bälle zu Bageln.

Bestreiche die Bagel mit etwas Milch und backe sie bei 220 °C Ober-/ Unterhitze für 20-25 Minuten und lass sie anschließend abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.