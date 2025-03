Fleischlos genießen: So einfach gelingen Rote-Bete-Frikadellen

Wir kochen heute vegetarisch und servieren Rote-Bete-Frikadellen. Sie sind nicht nur eine schmackhafte Alternative zu Fleischgerichten, sondern auch ein echter Hingucker.

Lass dich von diesem einfachen und dennoch raffinierten Gericht inspirieren und begeistern.

Rote-Bete-Frikadellen zum Verlieben

Rote Bete, auch als Rote Rübe bekannt, ist ein nährstoffreiches Wurzelgemüse, das in vielen Teilen der Welt kultiviert wird. Sie ist besonders beliebt in osteuropäischen Ländern, wo sie in traditionellen Gerichten wie Borschtsch eine zentrale Rolle spielt. Bei uns fristet die Rote Bete immer noch eher ein Schattendasein, denn viele Menschen mögen ihren leicht erdigen Geschmack nicht.

Das ist schade, denn die Rote Bete ist reich an Vitaminen wie Vitamin C und Folsäure sowie an Mineralstoffen wie Kalium und Eisen. Sie enthält auch antioxidative Verbindungen, die als Betalaine bekannt sind und entzündungshemmende Eigenschaften haben. Es wird sogar angenommen, dass der regelmäßige Konsum von Roter Bete positiv auf den Blutdruck wirkt und die Ausdauerleistung verbessern kann.

Mit unseren Rote-Bete-Frikadellen kommen hoffentlich auch Zweifler auf den Geschmack der Rübe. Die Zubereitung ist wirklich einfach, denn du kannst Rote Bete schon fertig gegart im Supermarkt kaufen.

Diese reiben 🛒 wir zusammen mit einer roten und weißen Zwiebel fein. Anschließend geben wir Zwiebeln und Rote Bete in eine Schüssel mit Mehl, Salz und Pfeffer und verkneten alles gut. Aus der Masse formen wir dann acht Buletten, die wir von beiden Seiten in einer Pfanne mit Öl anbraten. Zum Schluss setzen wir einen Deckel drauf und lassen die Rote-Bete-Frikadellen fünf Minuten bei geringerer Hitze ziehen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das klingt doch wirklich nach einem schnellen und leckeren Gericht, oder? Serviere die Frikadellen mit einem Salat, Reis, Kartoffeln oder genieße sie ganz einfach pur.

Gleichermaßen lecker wie die Rote-Bete-Frikadellen sind die Blumenkohl-Bratlinge und die Grünkernbratlinge. Vegetarisch schlemmen kannst du aber auch mit den Linsenfrikadellen. Wir können uns gar nicht entscheiden, welche am besten schmecken.

Rote-Bete-Frikadellen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

1 Zwiebel

500 g Rote Bete vorgekocht und geschält

100 g Weizenvollkornmehl

Salz und Pfeffer

1 EL Öl Zubereitung Schäle die Zwiebeln und reibe sie fein. Reibe auch die Rote Bete fein.

Gib beides zusammen mit Mehl, Salz und Pfeffer in eine Schüssel und verknete alles gut.

Forme 8 Buletten aus der Masse und brate sie in einer Pfanne mit dem Öl von beiden Seiten etwa 2 Minuten an.

Reduziere die Hitze, lege einen Deckel auf und lass die Rote-Bete-Frikadellen 4-5 Minuten ziehen.

Serviere sie warm zu Reis, Kartoffeln oder einem Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.