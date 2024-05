Schnelle Erdnussbutter-Ramen: Rezept für Asiasuppe in 20 Minuten

Ich liebe schnelle Küche. Während ich mir am Wochenende gern Zeit nehme, um auch einmal aufwendigere Gerichte zu kochen, bin ich dankbar für zahlreiche Blitzgerichte, die mich durch die Arbeitswoche begleiten. Diese kann ich sowohl mittags als auch abends in wenigen Minuten zubereiten, selbst wenn der Alltag noch so stressig ist. Erst vor wenigen Tagen gönnte ich mir in der Mittagspause schnelle Erdnussbutter-Ramen. Die asiatische Suppe ist ein echter Glücksgriff in der Winterzeit: wärmend und voller Geschmack.

Rezept für schnelle Erdnussbutter-Ramen mit Gemüse

Das Tolle an Suppen wie der schnellen Erdnussbutter-Ramen: Ganz egal, welches Gemüse gerade im Kühlschrank oder Vorratsschrank auf seine Verwendung wartet, eine Suppe kann man damit immer kochen.

In 20 bis 25 Minuten steht die Schüssel mit der dampfenden Erdnussbutter-Ramen bereits vor dir auf dem Tisch. Viel mehr Arbeit, als Gemüse waschen und zerkleinern, Nudeln kochen und je nach Einlage beispielsweise noch ein Ei zubereiten, musst du nicht. Ich habe für meine Suppe einen Miso-Brühwürfel genutzt, den ich einfach in etwas Kochwasser aus dem Nudeltopf aufgelöst habe. Genauso gut kannst du aber auch Miso-Paste benutzen.

Dank der Erdnussbutter werden die Erdnussbutter-Ramen nicht nur leicht cremig, sondern bekommen zusätzlichen Geschmack. Ich mag es, eine Nussbutter mit Stückchen zu benutzen, dann bekommt die Suppe etwas mehr Crunch. Eine cremige Variante eignet sich aber ebenso gut.

Weil auch das Auge mitisst, garniere deine Erdnussbutter-Ramen vor dem Servieren noch mit ein paar Sesamkörnern, die du darüber streust. Auch klein geschnittene Frühlingszwiebeln oder gehackte Chilis eignen sich dafür. Wie immer gilt: Folge einfach deinem eigenen Geschmack.

Hast du Lust, dich in der asiatischen Küche weiter umzusehen, laden wir dich gern dazu ein, dich durch unsere leckeren Rezept-Ideen zu klicken. Entdecke Spezialitäten wie das beliebte Pad Thai oder einen frischen Glasnudelsalat. Zum Frühstück lassen wir uns gern mal die koreanischen Pfannkuchen Hotteok schmecken. Und als Nachtisch bildet Klebreis mit Mango einen süßen Abschluss.