Veganer Schokopudding: besonders cremig durch diese Geheimzutat

Meldet sich der Schokoladenhunger bei dir? Da haben wir das richtige Rezept für dich! Dieser Schokopudding mit Tofu erfüllt garantiert alle deine Gelüste nach etwas cremig-schokoladigem. Ob als Blitzdessert zu einem Dinner-Menü oder einfach nur, um die Stimmung zu heben – dieser Pudding ist immer die beste Wahl!

Schokopudding mit Tofu: cremig und unheimlich gut

Schokopudding mit Tofu habe ich in letzter Zeit immer wieder in den sozialen Medien gesehen und musste ihn einfach ausprobieren. Die Zubereitung sah einfach und schnell aus, also stellte ich mich an einem Wochenabend in meine Küche und legte los. Seidentofu, Ahornsirup und geschmolzene Schokolade wanderten zusammen mit Kakaopulver und etwas Espresso in einen Mixer. Nur einige Momente und ein paar Umdrehungen des fleißigen Küchenhelfers später stand ich mit einer samtigen Masse da, die mir das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Schnell in kleine Glasschälchen 🛒 abgefüllt und ich durfte den ersten Löffel meines neuen Lieblingsdesserts genießen.

Seidentofu ist eine weiche Variante der Zubereitung aus Sojabohnen, die viele eher als relativ geschmacksneutralen Fleischersatz wahrnehmen. Dabei kann Tofu so viel mehr als nur angebraten werden. Zudem ist er reich an pflanzlichen Proteinen, die dein Körper hervorragend verwerten kann. Du bekommst ihn in Bio- und Asia-Läden, mittlerweile aber häufig auch in herkömmlichen Supermärkten.

Der Seidentofu verleiht besonders süßen Gerichten eine unheimlich cremige Konsistenz. In Kombination mit der geschmolzenen Schokolade, die im Kühlschrank dann nur noch fest werden muss, bekommt dein Schokopudding mit Tofu zusätzlich eine Textur, die fast einer Mousse au Chocolat ähnelt.

Bereite Schokopudding mit Tofu als schnelle Dessertidee für dich selbst zu oder stelle größere Mengen davon her, die du deinen Lieben bei einem Dinner als Nachspeise servierst. Dazu schmecken Schokoraspeln, frische Beeren oder eine Karamellsoße hervorragend.

Suchst du nach weiteren veganen, leckeren Dessert-Ideen? Dann ist Biancomangiare eine gute Idee, ein sizilianischer Mandelpudding. Lecker ist auch diese vegane Kaffee-Mousse. Und wenn du es etwas erfrischend magst, bereite doch mal ein veganes Bananeneis zu.

Schokopudding mit Tofu Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit (optional) 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Zutaten 100 g Zartbitterschokolade

400 g Seidentofu

1 EL Backkakao

2 EL Ahornsirup plus mehr nach Geschmack

1 Prise Salz

30 ml Espresso Zubereitung Schmelze die Schokolade in der Mikrowelle oder über einem Wasserbad unter Rühren.

Gib alle Zutaten in einen Standmixer und mixe sie, bis das Ergebnis eine homogen samtene Masse ist.

Fülle den Pudding in kleine Glasschälchen und stelle diese kalt, wenn du eine festere Textur bevorzugst. Du kannst den Pudding auch direkt essen.

