Skagenröra: Diesen Krabbensalat isst man in Schweden an Mittsommer

Am 21. Juni ist nicht nur der längste Tag des Jahres, sondern auch Mittsommer in Schweden. Dann trifft man sich mit Freunden und Familie, um gemeinsam mit Musik, reichlich Essen und gute Laune die Sommersonnenwende zu feiern. Aufgetischt wird an dem Tag reichlich. Ein Klassiker, der dabei nicht fehlen darf, ist Skagenröra, ein schwedischer Krabbensalat. Wie du ihn zubereitest, erfährst du hier.

Skagenröra: Krabbensalat auf schwedische Art

Fisch und Meeresfrüchte spielen in der schwedischen Küche eine große Rolle. Kein Wunder also, dass der Skagenröra, ein Krabbensalat, auch bei einem Mittsommer-Menü nicht fehlen sollte. Den längsten Tag des Jahres zu feiern wird auch bei uns immer beliebter und viele bereiten dafür extra skandinavische Rezepte zu.

Möchtest du die schwedische Variante des Krabbensalates auch mal probieren, benötigst du dafür Krabben, Mayonnaise, Schmand, etwas Meerrettich sowie Abrieb und Saft einer Zitrone. Gewürze wie Salz und Pfeffer und frischer Dill dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Beginne am besten damit, den Dill und die Zitrone vorzubereiten. Wasche das Kraut und schneide es klein. Reibe etwas Schale von der Zitrone ab und presse den Saft aus. Dann verrührst du auch schon Mayonnaise, Schmand, Meerrettich mit dem Zitronensaft und dem Abrieb zu einer glatten Creme. Gib die Krabben dazu und rühre sie vorsichtig unter. Nun kommen noch Dill sowie Salz und Pfeffer dazu. Bevor du den Salat aber genießen kannst, solltest du ihn mindestens zehn Minuten im Kühlschrank ziehen lassen, damit sich die Aromen gut entfalten können.

Tipp: Der Salat lässt sich auch mit Garnelen zubereiten. Kaufe dafür am besten gekochte Exemplare ohne Schale. Schneide sie etwas klein, bevor du sie mit den übrigen Zutaten vermengst. Und wenn du deinem Salat noch eine besondere Note verleihen möchtest, dann serviere ihn doch mal mit etwas Kaviar on top.

Der Krabbensalat passt perfekt zu geröstetem Brot oder als Topping auf kleinen Kartoffelpuffern oder herzhaften Waffeln. Auch in einem gemischten Salat oder zu einer gebackenen Kartoffel kommt er gut zur Geltung.

Skagenröra Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL frischer Dill fein gehackt

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

2 EL Mayonnaise

2 EL Schmand

1 TL Meerrettich aus dem Glas

200 g Nordseekrabben

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schneide den frischen Dill fein, reibe die Schale einer halben unbehandelten Zitrone ab und presse den Saft aus.

Vermenge in einer kleinen Schüssel Mayonnaise, Schmand, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Meerrettich 🛒 zu einer glatten Creme.

Hebe die Krabben vorsichtig unter, sodass sie ganz bleiben.

Gib den Dill dazu und schmecke die Mischung mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer ab.

Stelle den Krabbensalat vor dem Servieren für mindestens 10 Minuten zum Ziehen in den Kühlschrank.

Serviere Skagenröra auf getoastetem Brot oder mit einer herzhaften Waffel.

