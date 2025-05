Idealer Frühlingssnack: probiere unbedingt Spargel-Sommerrollen

Diese frische Vorspeise ist ein Zusammenspiel, wie es nicht besser hätte passen können. Spargel-Sommerrollen mit grünem Spargel musst du unbedingt probieren, solange das Stangengemüse noch Saison hat. Zauber dir diese kleinen, knackig-nussigen Glücksmomente im Handumdrehen selbst und genieße diese herrlich zueinander passenden Aromen.

Spargel-Sommerrollen: besser kann es kaum passen

Dass grüner Spargel sich perfekt in Sommerrollen macht, hätte mir schon viel früher in den Sinn kommen müssen. Schon farblich ist er wie dafür gemacht, in die leicht durchsichtigen Reispapierblätter eingewickelt zu werden. Doch auch geschmacklich ergänzt er diese einfach gemachten Snacks perfekt.

Sein leicht nussiger, würziger Geschmack erhält durch das Anrösten in der Pfanne eine etwas intensivere Note, die einen herrlichen Kontrast zu der frischen Gurke, den Möhren und den Kräutern ergibt. Wunderbar abgerundet wird das von dem intensiven Räuchertofu. Diese Spargel-Sommerrollen machen einfach glücklich, vor allem mit dem schnell zusammengerührten Erdnuss-Dip.

Dieses Fusion-Kitchen-Gericht aus klassischer vietnamesischer Vorspeise und dem heiß geliebten Gemüse aus Deutschland ist auch für blutige Kochanfänger keine Herausforderung. Spätestens nach deiner zweiten Rolle wird dir das Einrollen der Reisblätter nicht mehr schwerfallen.

Die Blätter müssen für circa 30 Sekunden in warmes Wasser eingelegt werden. Achte darauf, dass sie weich, aber nicht zu labberig sind, da sie nach dem Herausnehmen noch etwas nachquellen werden. Lege sie auf ein feuchtes Küchenhandtuch oder einen glatten Teller. Die Füllung platzierst du dann im unteren Drittel des Blattes. Anschließend faltest du erst die Seiten ein und rollst das Papier dann eng von unten nach oben auf. Nach ein paar Versuchen schaffst du das quasi mit verbundenen Augen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Ideen für weitere Sommerrollen-Rezepte. Probiere als Nächstes doch diese bunten Sommerrollen. Du kannst sie aber auch im Ofen zubereiten, wie diese Dumplings beweisen. Oder wie wäre es mit süßen Sommerrollen mit Milchreis?

Spargel-Sommerrollen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Rollen: 4 EL Erdnüsse

500 g grüner Spargel

etwas neutrales Pflanzenöl

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

200 g Räuchertofu

2 Möhren

1/2 Salatgurke

1/2 Bund Minze

1/2 Bund Koriander

50 g Reisnudeln

12 Reisblätter Für den Dip: 2 EL Erdnussbutter

1 EL Sojasoße

1 TL Ahornsirup

etwas Wasser zum Verdünnen Zubereitung Röste zuerst die Erdnüsse in einer heißen Pfanne 🛒 ohne Öl, bis sie goldbraun sind. Stelle sie anschließend zur Seite.

Entferne die holzigen Enden des Spargels. Schäle ihn, falls nötig, etwas und schneide ihn dann in etwa 5 cm lange Stücke.

Erhitze etwas Öl in der Pfanne und brate die Spargelstücke etwa 5 Minuten bei mittlerer Hitze. Würze sie mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Schneide währenddessen den Tofu in Würfel. Brate anschließend die Tofuwürfel in der Pfanne, bis sie rundum gebräunt sind.

Schäle die Möhren und schneide sie in feine Streifen. Putze die Gurke und schneide sie ebenfalls in Streifen. Hacke die Erdnüsse klein.

Wasche Minze und Koriander. Schüttel beides gut trocken und schneide die Blätter grob klein. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.

Bereite die Reisnudeln nach Packungsanleitung zu.

Stelle eine Schüssel mit warmen Wasser bereit, tauche je ein Reisblatt für etwa 30 Sekunden ein.

Befülle es anschließend mit einer kleinen Menge Reisnudeln, Spargel, Tofu, Gurke, Möhre und Blattspinat. Platziere zuletzt ein paar Kräuter sowie Erdnüsse darüber.

Schlage zuerst die Ränder ein und rolle sie dann fest von unten auf.

Rühre die Zutaten für den Dip zusammen und serviere ihn in einer kleinen Schale.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.